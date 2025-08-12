حمزة نمرة يكشف مفاجآت لعمرو الليثي في واحد من الناس

في حلقة مليئة بالمفاجآت يستضيف الإعلامي عمرو الليثي المطرب حمزة نمرة على شاشة الحياة قريبًا.



وأعلن الإعلامي عمرو الليثي عبر صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، عن استضافة حمزة نمرة، ونشر الليثي عبر صفحاته الرسمية فيديو تشويقيًا يجمعه بالنجم حمزة نمرة، وهو يغني أحدث أغانيه "شمس وهوا".

وعقب "انتظروني مع الصديق العزيز، والفنان الجميل، حمزة نمرة، في "واحد من الناس".

ويقدم حمزة نمرة، خلال اللقاء، باقة من أغان حصرية من الألبوم الجديد، في أول ظهور له على الشاشة بعد طرحه، ويكشف لأول مرة حكايات أغانيه وأسرار نجاحها.

وكان قد نجح المطرب حمزة نمرة، من تصدر تريند اليوتيوب بأغنية “ بتستخبي”، والذى وصلت مشاهدتها مايقرب من ربع مليون مشاهدة، بعد طرحها بيوم.

تحمل الأغنية الثانية اسم "بتستخبى"، من كلمات محمود فاروق ولحن حمزة نمرة وتوزيع عمرو الخضري، وتحمل لونا موسيقيا مميزا على طريقة الشعبي السويسي والسمسمية.

كليب طال غيابك

على الجانب الآخر، تم إصدار الأغنية الثالثة "طال غيابك" على طريقة الفيديو كليب المصور، وتحمل في طياتها جانبا عاطفيا ورومانسيا، وتعاون خلالها حمزة نمرة مع الشاعر محمود فاروق بينما لحنها حمزة بمشاركة أندريه مينا بينما وزعها الأخير.

