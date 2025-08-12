الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أخبار مصر

اضطراب الملاحة بخليج السويس وأمطار تصل للسيول اليوم الثلاثاء

اضطراب حركة الملاحة
اضطراب حركة الملاحة البحرية، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.

كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة ورعدية  على السلوم وسيوة وتسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية تصل لحد السيول على مناطق من جنوب ووسط سيناء وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تتعرض البلاد إلى موجة   شديد الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


ومن المتوقع أن  يسود طقس  شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

أكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4  درجات مئوية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وذلك من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 44

درجة الحرارة المحسوسة: 46

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 44

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 47

درجة الحرارة المحسوسة: 48

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

