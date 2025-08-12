الموجة الحارة تكشر عن أنيابها، الصعيد يقترب من الـ 50، القاهرة على صفيح ساخن، الأرصاد تناشد المواطنين وتحذر من سيول وأتربة

يستمر تأثير منخفض الهند الموسمي على البلاد، لتشتد درجات الحرارة على الجنوب، وتستمر الموجة شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع وتكون ذروة الموجة اليوم الثلاثاء.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بالإكثار من شرب السوائل الباردة وعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.



اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على السلوم وسيوة وتسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية تصل لحد السيول على مناطق من جنوب ووسط سيناء وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد.

رياح مثيرة للرمال والأتربة على سيناء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح على أغلب الأنحاء اليوم الثلاثاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب ووسط سيناء ومناطق من محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 40، المحسوسة 42

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 40, المحسوسة 42

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 27 و درجة الحرارة العظمى 41, المحسوسة 43

بنها: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

الإسكندرية:درجة الحرارة:26 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 39

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 38

مطروح:درجة الحرارة 25 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 26 و درجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 38

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 43

السويس: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى: 41 , المحسوسة 43

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 32 ودرجة الحرارة العظمى 44 , المحسوسة 46

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 32 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 45

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 43

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 43

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 44

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى: 43 , المحسوسة 45

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 44 , المحسوسة 45

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة الحرارة العظمى 47 , المحسوسة 48

أسوان: درجة الحرارة 32 ودرجة الحرارة العظمى 47 , المحسوسة 48

