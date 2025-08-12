الثلاثاء 12 أغسطس 2025
رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي سفيرة المجر بالقاهرة (صور)

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالسخنة، الدكتورة ريتا هيرنكسار، سفيرة دولة المجر بالقاهرة، وباتريك ماروز، المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة المجرية. 

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

محافظ الإسماعيلية يوجه بوقف عمال النظافة في أوقات الذروة خلال الموجة الحارة

 

أبرز الحضور 

 

وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى بحث فرص التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وتأتي هذه الزيارة في ضوء اهتمام الهيئة بتعزيز علاقاتها مع شركاء التنمية حول العالم، وتفعيل التعاون الثنائي مع الدول الصديقة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويُعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي عالمي، وعُقد اللقاء بحضور عدد من قيادات الهيئة.

 

مقومات المنطقة الاقتصادية 

وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين مقومات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتضمنه من بنية تحتية متطورة و6 موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، متصلة بسلاسل الإمداد العالمية، و4 مناطق صناعية مؤهلة لاستقبال مختلف أنواع الصناعات، إلى جانب الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة والحوافز المخصصة لبعض القطاعات الصناعية، وتوافر الطاقة والعمالة الفنية الماهرة المدربة بأسعار تنافسية، ما يجعلها وجهة جاذبة للشركات الأوروبية التي تستهدف التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية. 

أهمية الشراكة مع الجانب المجري 

وأكد  وليد جمال الدين على أهمية الشراكة مع الجانب المجري، خاصة في القطاعات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وأشار إلى اهتمام الهيئة بتوطين صناعة السيارات، والتوسع في مشروعات مراكز البيانات، مع إمكانية التعاون في الصناعات المغذية لقطاع السكك الحديدية والكهرباء، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية التي تتمتع بها دول وسط وشرق أوروبا، فضلًا عن استعراضه للاستثمارات المتنوعة التي تحتضنها المنطقة من دول مختلفة.

من جانبها، أعربت السفيرة المجرية عن تقديرها لما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تطور ملحوظ، مؤكدة اهتمام بلادها ببحث فرص التعاون في مجالات التصنيع والتصدير والاستثمار في البنية التحتية، والطاقة الشمسية، وإدارة المياه، إلى جانب تنظيم لقاءات بين رئيس الهيئة وعدد من الشركات المجرية الراغبة في الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشاركة في مشروعات مشتركة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح فتح أسواق جديدة أمام الجانبين.

فيما أعقب اللقاء قيام الوفد المجري بجولة تفقدية شملت عددًا من مشروعات المنطقة، منها شركة "إيكوبات" للتنمية الصناعية، وشركة "السويدي" الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، والشركة الوطنية للصناعات الحديدية “NSF”، حيث تم التعرف على نماذج الشراكات الدولية القائمة بالمنطقة، والإمكانات المتاحة للتكامل الصناعي.

 

كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس اقتصادية قناة السويس كان قد أجرى جولة ترويجية لدولة المجر على رأس وفد رسمي، في فبراير عام 2023، عقد خلالها لقاءات مكثفة في العاصمة بودابست مع مسئولي الوكالة المجرية لترويج الصادرات (HEPA)، كما التقى بممثلي شركات مجرية عاملة في قطاعات صناعية متعددة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات اللجنة الرابعة المصرية–المجرية المشتركة. 

 

