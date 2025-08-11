قرار جمهورى بتجديد الثقة في أسامة ربيع رئيسًا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 426 لسنة 2025، ونصت المادة الأولى على مد خدمة الفريق أسامة منير محمد ربيع - رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام، اعتبارًا من 2025/8/12.

