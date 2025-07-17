الخميس 17 يوليو 2025
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تعليم أسيوط تتابع البرنامج العلاجي الصيفي لطلاب المدارس (صور)

تنفيذ البرنامج العلاجي
تنفيذ البرنامج العلاجي بمدارس أسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة للبرنامج العلاجي الصيفي المنفذ بعدد من مدارس المحافظة، لضمان تحقيق أقصى استفادة تعليمية للتلاميذ، في إطار تنفيذ توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسعيًا لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 واستراتيجية تطوير التعليم.

آليات تنفيذ البرنامج العلاجي الموجه لطلاب الصفوف الأولى

 

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم  نظمت جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير البرنامج، حيث أجرى محمد إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، زيارة إلى عدد من مدارس إدارة أسيوط التعليمية، يرافقه طارق الدسوقي، مدير عام الإدارة، وشملت الجولة مدرستي "الوحدة العربية" و"درية الحسيني الابتدائية"، للوقوف على آليات تنفيذ البرنامج العلاجي الموجه لطلاب الصفوف الأولى، والذي يركز على تنمية مهارات القراءة والكتابة وتجاوز الصعوبات التعليمية لدى بعض التلاميذ.

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية رصد ومعالجة التحديات التي قد تواجه تطبيق الآليات التربوية، والالتزام بالتعليمات الوزارية والكتب الدورية ذات الصلة، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين كافة عناصر المنظومة التعليمية، لضمان نجاح البرنامج وتحقيق نتائجه المرجوة من خلال شراكة فعالة بين المجتمع والمدرسة.

تعليم أسيوط تعقد اجتماعا لمراكز توزيع امتحانات الثانوية العامة للالتزام بتأمين نقل الامتحانات

تعليم أسيوط يناقش تنفيذ البرنامج العلاجي وحصر احتياجات المدارس استعدادًا للعام الجديد

 

وشدد محافظ أسيوط على حرصه الكامل على تقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات التي قد تعترض تحسين الأداء التعليمي وتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، بما يعزز من مؤشرات التنمية المستدامة. 

كما أشاد بالجهود المبذولة من المعلمين والإدارات التعليمية في تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور محمد عبد اللطيف، والتي تضع تنمية المهارات الأساسية للطلاب على رأس أولوياتها.

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