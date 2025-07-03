الخميس 03 يوليو 2025
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زراعة الفيوم تبدأ موسم مكافحة إصابات لوز القطن

حقل قطن، فيتو
حقل قطن، فيتو

تابع الدكتور الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، بداية الرش الدوري لمحصول القطن موسم 2025، حيث بدأت الرشة الأولى بمادة تليتون 72%.

تحديد الإصابة بدودة اللوز القرنفلية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أنه في حالة إصابة اللوز حديثا بدودة اللوز القرنفلية يصعب تحديد اللوز المصاب من المظهر الخارجي، ووجود ثقوب باللوز دلالة على خروج ديدان اللوز القرنفلية للتعذير، كما أن ديدان اللوز الشوكية قد تحدث ثقب باللوزة للخروج أو الدخول إلى لوزة أخرى أو للتعذير، ويتميز ثقبها بحوافه المتعرجة ويكون ملوثا بمخلفات اليرقة.

 موعد ظهور الإصابة

وأشار وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إلى أنه اعتبارا من أول يوليو الجاري يبدأ تقييم ظهور الإصابات بديدان اللوز على اللوز المتكون، ويتم الرش في نفس اليوم الذى تصل فيه نسبة الإصابة في اللوز المفحوص" عينة عشوائية  3%  لكل 30 فدان"  أو عند اصطياد  8 فراشات في 3 ليالي متتالية باستخدام المصائد الورقية اعتبارا من أول يولي،  ويتم الرش فورا في حالة الإصابات بأعمار يرقية حديثة «الأحجام الصغيرة» – وفي حالة الإصابات بأعمار يرقية متقدمة «الأحجام الكبيرة» يمكن التأخر في الرش حتى أسبوع من تقدير الإصابة.

 

زراعة الفيوم تنظم حملة لفحص لوز القطن

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ولفت إلي أن الرشة الأولى تكون بمبيد تيلتون إس 72% واحد لتر للفدان، وتستهدف الرشة الأولى في الفيوم،  مساحة 1664 فدان قطن.

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