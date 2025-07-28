زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية عن الذرة الشامية

نظمت إدارة الإرشاد الزراعي بمحافظة الفيوم، ندوة إرشادية عن الذرة الشامية المنزرعة على مصاطب، وتم تسويتها بالليزر ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية بالإدارة الزراعية بطامية.

استخدامات الذرة الشامية

وتعتبر الذرة الشامية من محاصيل الحبوب الرئيسية فى مصر لأهميتها فى تغذية الإنسان والحيوان والدواجن إذ تدخل فى صناعة الأعلاف الجافة بنسب تصل إلى 70%، وفى صناعة الخبز بنسبة 20%، كما تدخل فى بعض الصناعات كاستخراج سكر الجلوكوز والفركتوز والزيت.

مميزات زراعة الذرة الشامية علي مصاطب

وزراعة الذرة الشامية على مصاطب، له العديد من المميزات، لأنها تعطي كثافة نباتية عالية في وحدة المساحة وبالتالي زيادة الإنتاج سواء كان إنتاج حبوب أو سيلاج، وتوفير في الماء، وبالإضافة إلى سرعة وسهولة عملية الري.

ولزراعة الذرة الشامية علي مصاطب يجب أن يتم حرث الأرض، ثم يتم تخطيط الأرض إلى مصاطب بعرض 100 سنتيمتر من باطن المصطبة لباطن المصطبة، ثم يتم زراعة الجور على جانبي المصطبة.

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