محافظ الجيزة يتفقد موقع محطة قطار نكلا، ويوجه بحلول عاجلة لعبور آمن للمواطنين

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، موقع محطة قطار نكلا بمركز منشاة القناطر التابعة لخط السكة الحديد (بشتيل – إيتاي البارود) للوقوف على الأوضاع الحالية، ومتابعة احتياجات الأهالي وتوفير حرم آمن لعبور المشاة.

وكلف المحافظ بدراسة عدد من الحلول الفنية والهندسية بالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل عبور المواطنين بمنطقة محطة سكة حديد نكلا.

وأشار المحافظ إلى أهمية سرعة إيجاد حلول نظرًا لكون المنطقة تخدم خمس قرى بمركز منشأة القناطر فضلا عن تسهيل حركة تنقل وعبور المواطنين في حرم آمن بعيدًا عن مسار القطار وتيسير وصول الطلاب إلى مجمع المدارس الكائن بالجانب الغربي لمحطة نكلا.

وشدد على ضرورة فصل التقاطعات السطحية وحركة المواطنين عن خطوط السكة الحديد؛ حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين وضمان انتظام حركة القطارات دون أية معوقات.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تمس حياة المواطنين اليومية خاصة ما يتعلق بسلامتهم وتيسير تنقلاتهم، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع وزارة النقل وهيئة السكة الحديد لتحديد أنسب الحلول وتنفيذها في أسرع وقت ممكن حفاظًا على سلامة المواطنين.

مطالب وشكاوى أهالي قرية نكلا

وحرص المحافظ خلال جولته على الاستماع لمطالب وشكاوى أهالي قرية نكلا والمترددين على منطقة المزلقان، موجها الجهات التنفيذية بدراسة جميع المقترحات المقدمة من الأهالي والعمل على تلبيتها بما يخدم المصلحة العامة.



رافق المحافظ خلال جولته: إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والمحاسب محمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر والجهات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.