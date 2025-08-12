طريقة عمل التيراميسو، حلوى إيطالية لمواجهة الطقس الحار

طريقة عمل التيراميسو، التيراميسو من أشهر الحلويات الإيطالية التي تتميز بمذاقها الغني والقوام الكريمي الناعم ويعشقها الكبار والصغار في الطقس الحار.

وطريقة عمل التيراميسو، سهلة وبسيطة وتعتمد في تحضيرها على البسكويت المغموس في القهوة مع طبقات من الكريمة الغنية.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل التيراميسو.

مكونات عمل التيراميسو:

1 باكيت بسكويت شاي حوالي 200 جرام

2 كوب حليب دافئ

2 ملعقة كبيرة نسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان

1 علبة قشطة 170 جرامًا

200 جرام كريمة خفق بودرة أو كريمة شانتيه

4 ملاعق كبيرة سكر بودر

1/2 كوب ماء بارد لخفق الكريمة

كاكاو بودرة للتزيين

طريقة عمل التيراميسو:

في وعاء، نذيب النسكافيه في الحليب الدافئ، ونتركه جانبا ليبرد قليلا.

في وعاء آخر، نضع كريمة الخفق البودر مع السكر والماء البارد، ونخفق بالمضرب الكهربائي حتى تصبح كثيفة.

نضيف القشطة إلى الكريمة المخفوقة ونقلب بخفة حتى نحصل على خليط كريمي ناعم.

نغمس البسكويت سريعًا في خليط القهوة دون أن يتشرب كثيرا حتى لا يتفتت) ونرصه في قاع صينية أو بايركس.

نوزع نصف كمية الكريمة فوق البسكويت، ثم نكرر طبقة بسكويت مغموس بالقهوة، ثم الكريمة المتبقية.

ننثر الكاكاو البودر على الوجه باستخدام مصفاة صغيرة.

نغطي الصينية ونضعها في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل قبل التقديم حتى تتماسك النكهات.

طريقة عمل التيراميسو

ولعمل الكريم كراميل

مكونات عمل الكريم كراميل:-

للكراميل

½ كوب (100 جم) سكر

2 ملعقة كبيرة ماء

لخليط الكريم

3 كوب (750 مل) حليب كامل الدسم

4 بيضات كبيرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة أو ½ ملعقة صغيرة فانيليا بودر

½ كوب (100 جم) سكر

طريقة عمل الكريم كراميل:-

في قدر على نار متوسطة، ضعي السكر والماء.

اتركيه حتى يذوب السكر ويتحول إلى لون ذهبي مائل للبني بدون تقليب كثير حتى لا يتكتل.

بسرعة اسكبي الكراميل في قوالب الكريم كراميل أو طبق بايركس، ووزعيه في القاع قبل أن يبرد.

في قدر آخر، سخني الحليب حتى يصبح دافئ لا تدعيه يغلي.

في وعاء، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يمتزجوا جيدا.

أضيفي الحليب الدافئ تدريجيا على خليط البيض مع التحريك المستمر حتى لا يتكتل البيض.

صبى خليط الكريم فوق الكراميل في القوالب.

ضعي القوالب في صينية أكبر، واملئي الصينية بماء ساخن حتى يصل إلى نصف ارتفاع القوالب.

اخبزي في فرن مسخن مسبقا على حرارة 160°م لمدة 45-60 دقيقة أو حتى يتماسك الكريم.

اتركيه يبرد قليلا، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات أو طوال الليل.

عند التقديم، مرري سكين على حواف القالب واقلبيه في طبق التقديم ليتساقط الكراميل فوقه.

