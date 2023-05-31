الأربعاء 31 مايو 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل التراميسو، حلوى فاخرة وعلى قد الإيد

التراميسو، فيتو
التراميسو، فيتو

طريقة عمل التراميسو، التيراميسو من الحلوى الغربية الشهيرة واللذيذة التي تشبه في مذاقها التورتة والجاتوه ولكنها فى الحقيقة محضرة من البسكويت وليس الكيك.

وطريقة عمل التراميسو سهلة وبسيطة وغير مكلفة فهي طبقات من البسكويت والكريم شانتيه بنكهات مختلفة وعديدة حسب الرغبة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل التراميسو.

مكونات عمل التراميسو:

بسكويت شاى سادة
كوب نسكافية سادة محلى بملعقتين سكر
جبن كريمي بدرجة حرارة الغرفة
كريم شانتيه مخفوق
يمكن إضافة ملعقة زبد طرية
3 ملاعق كبيرة سكر بودر
نسكافيه بودر

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طريقة عمل التراميسو:-

- نحضر بولة عميقة ونضع بها الجبن والكريم شانتيه والزبد والسكر، ونخفقهم جميعا جيدا حتى نحصل على قوام كريمى متجانس.

- نضع الكريمة فى الثلاجة لمدة نصف ساعة.

- ثم نحضر قالب كيك أو بايركس حسب الرغبة.

- ونحضر النسكافيه والبسكويت، ونقوم برص طبقات التيراميسو.

- حيث نبلل البسكويت أولا بالنسكافية السادة، ثم نرص منه طبقة داخل القالب.

-ثم نضع فوقه طبقة من الكريمة، ثم نضع طبقة أخرى من البسكويت المبلل بالنسكافيه، ثم طبقة كريمة، وهذا حتى تمتلئ الصينية وتنتهي الكمية.

- وعلى الوجه نضع آخر طبقة كريمة، ثم نرش الوجه ببودر النسكافية السادة، وندخل القالب الفريزر لمدة ساعتين على الأقل، ثم يقطع ويقدم بعدها.

- ويمكن تحضير التيراميسو بنكهات مختلفة، حيث نستبدل النسكافية بعصير الفراولة ونزين الوجه بقطع الفراولة الطازجة، ويمكن أيضا استبدال النسكافية بالكاكاو باللبن، ووضع الكاكاو الخام إلى الكريمة، مع تزيين الوجه بالكاكاو الخام أو الشيكولاتة الشيبس.

طريقة عمل التراميسو، فيتو 

- كما يمكن تقديمه بنكهة المانجو، حيث نبلل البسكويت بعصير المانجو ونزين الوجه بشرائح المانجو وهكذا فهو يقدم بنكهات عديدة حسب الرغبة.

- كما يمكن الاستغناء عن الجبن والزبد والسكر عند عمل كريمة التيراميسو، وعملها فقط بالكريم شانتيه، فتكون خفيفة وطيبة المذاق أيضا.

- ويمكن عمل التيراميسو فى كاسات الآيس كريم أو بولات صغيرة، بدلا من عملها فى قالب كبير، فهى تكون مميزة أيضًا ويسعد بها الصغار، كما يسهل تقديم أكثر من نكهة لها بدلا من تقديم نكهة واحدة فى قالب كبير.

التراميسو على طريقة الشيف آسيا عثمان

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي طريقة عمل التراميسو في البيت كأشهر المحلات.

المكونات:

علبة جاهزة من بسكويت اللايدي فينجرز

كوب من قهوة الاسبريسو الايطالية

٤٠٠جرام جبن الماسكاربوني

٢٠٠مل كريمة الخفق

٢ كيس دريم ويب

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب سكر

نصف كوب حليب

نصف كوب بودرة الكاكاو الخام  

طريقة التحضير:

-في وعاء عميق تخفق الكريمة مع السكر والفانيلا إلى أن تتكاثف.

-يضاف جبن الماسكاربوني ويخفق الكل جيدا ثم يوضع المزيج جانبا.

-تغطس حبات البسكويت في القهوة الساخنة ثم ترص في قالب مستطيل ثم تغطّى بطبقة غنية من كريمة الماسكاربوني.

-تعاد العملية عدة مرات إلى أن تنفذ كمية البسكويت وكمية الكريما ويتم الحصول على طبقات من حلوى التيراميسو.

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-تخفق الدريم ويب مع الحليب إلى أن يتم الحصول على كريمة سميكة.

-وباستخدام كيس الحلواني توزع الكريمة بطريقة جميلة على وجه التيراميسو.

-يرش الكاكاو على الوجه ثم تبرّد التيراميسو مدة ٤ ساعات على الأقل قبل التقديم وبالهناء والشفاء.

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التراميسو طريقة عمل التراميسو الحلوى الشرقية الشيف عواطف محمد الشيف آسيا عثمان

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