الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

باريس سان جيرمان يغري نجم الفريق خوفا من ليفربول

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

يسابق مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الزمن لتحصين لاعبه برادلي باركولا، جناح الفريق، بتعاقد جديد، خلال الفترة المقبلة.

 

باركولا ضمن اهتمامات ليفربول

ونقلت شبكة (كانال سبّورتر) الفرنسية أن باركولا يبقى محط اهتمام بالغ من ليفربول حال فشل النادي الإنجليزي في ضم السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد.

وأضافت: "إذا أغلق نيوكاسل الباب أو فشل في العثور على البديل المناسب لإيزاك، فإن ليفربول سيسرع خطواته نحو ضم باركولا".

وأكدت: "بي إس جي يرغب في تمديد تعاقد باركولا، بعدما أقنع اللاعب الجميع سواء ناصر الخليفي رئيس النادي أو لويس كامبوس المستشار الرياضي أو لويس إنريكي مدرب الفريق".

وختمت الشبكة الفرنسية: "من المتوقع أن تغري الإدارة الباريسية باركولا، وتقدم له زيادة كبيرة في راتبه".

 

أرقام باركولا مع باريس سان جيرمان

يذكر أن برادلي باركولا انضم لصفوف سان جيرمان في صيف 2023 قادمًا من أولمبيك ليون مقابل 45 مليون يورو.

ويمتد تعاقد الجناح الفرنسي الشاب في حديقة الأمراء حتى صيف 2028.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برادلي باركولا باريس سان جيرمان الفرنسي باريس سان جيرمان باركولا ليفربول

مواد متعلقة

مدرب باريس سان جيرمان يرفع راية التحدي قبل مواجهة توتنهام في السوبر الأوروبي

دوناروما يرحل عن باريس سان جيرمان من أجل الدوري الإنجليزي

مقابل 10 ملايين يورو، يوفنتوس ينهي الاتفاق مع باريس سان جيرمان لضم كولو

9 لاعبين، باريس سان جيرمان يسيطر على ترشيحات الكرة الذهبية 2025

الأكثر قراءة

فيديوهات خادشة وانتحال صفة "أنثى"، حجز البلوجر "ياسمين" بسجن الرجال

بطل بدرجة مهندس، من هو هيثم سمير بطل السباقات الدولي ضحية نجل خفير أرضه؟ (صور)

سعر الفاكهة اليوم، العنب البناتي والتين يواصلان الارتفاع وانخفاض التفاح لأول مرة

شاهد، كيف احتفى جنود إسرائيليون بقصف وقتل مدنيين فلسطينيين عزل في غزة (فيديو)

حريق هائل بمصنع للأحذية في مؤسسة الزكاة بالمرج (صور)

اصطدام طائرتين أثناء هبوطهما في مدينة كاليسبيل الأمريكية (فيديو)

أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، ارتفاع مفاجئ في الزبدية والصديقة وانخفاض صنفين

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها تصفيات أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads