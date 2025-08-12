باريس سان جيرمان يغري نجم الفريق خوفا من ليفربول

يسابق مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الزمن لتحصين لاعبه برادلي باركولا، جناح الفريق، بتعاقد جديد، خلال الفترة المقبلة.

باركولا ضمن اهتمامات ليفربول

ونقلت شبكة (كانال سبّورتر) الفرنسية أن باركولا يبقى محط اهتمام بالغ من ليفربول حال فشل النادي الإنجليزي في ضم السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد.

وأضافت: "إذا أغلق نيوكاسل الباب أو فشل في العثور على البديل المناسب لإيزاك، فإن ليفربول سيسرع خطواته نحو ضم باركولا".

وأكدت: "بي إس جي يرغب في تمديد تعاقد باركولا، بعدما أقنع اللاعب الجميع سواء ناصر الخليفي رئيس النادي أو لويس كامبوس المستشار الرياضي أو لويس إنريكي مدرب الفريق".

وختمت الشبكة الفرنسية: "من المتوقع أن تغري الإدارة الباريسية باركولا، وتقدم له زيادة كبيرة في راتبه".

أرقام باركولا مع باريس سان جيرمان

يذكر أن برادلي باركولا انضم لصفوف سان جيرمان في صيف 2023 قادمًا من أولمبيك ليون مقابل 45 مليون يورو.

ويمتد تعاقد الجناح الفرنسي الشاب في حديقة الأمراء حتى صيف 2028.

