دوناروما يرحل عن باريس سان جيرمان من أجل الدوري الإنجليزي

استقر الحارس الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما على مغادرة صفوف باريس سان جيرمان، سواء خلال سوق الانتقالات الحالية أو في صيف 2026 مع نهاية عقده.

استبعاد دوناروما من قائمة السوبر الأوروبي 

وبحسب فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، فإن العلاقة بين دوناروما والنادي الباريسي وصلت إلى طريق مسدود بعد استبعاده من قائمة الفريق لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبي، مشيرًا عبر حسابه على منصة إكس إلى أن الحارس بصدد الانتقال إلى نادٍ إنجليزي.

اهتمام إنجليزي بالتعاقد مع دوناروما 

وأوضحت التقارير أن اسم دوناروما ارتبط بعدة أندية كبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي، فيما اعتبر المقربون منه أن قرار استبعاده من السوبر الأوروبي كان "ظالمًا".

أرقام دوناروما مع باريس سان جيرمان 

يذكر أن دوناروما انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 قادمًا من ميلان بصفقة انتقال حر، ونجح في التتويج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام لأول مرة في تاريخ النادي، كما ترشح رفقة 9 من زملائه لجائزة الكرة الذهبية.

