مدرب باريس سان جيرمان يرفع راية التحدي قبل مواجهة توتنهام في السوبر الأوروبي

رفع الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان راية التحدي مبكرًا قبل انطلاق منافسات موسم 2026-2025 بمواجهة توتنهام الإنجليزي، مساء الأربعاء المقبل، في كأس السوبر الأوروبي.

تصريحات لويس إنريكي قبل مواجهة توتنهام

وقال إنريكي في مقابلة مع قناة (كانال بلس) الفرنسية: "إنجاز التتويج بدوري أبطال أوروبا مع باريس أمر أقدره كثيرًا، ولا أنسى عناق الناس البسيطة التي لا تعرفني، لكنها تعانقني كلما رأتني في الشارع".

وتابع: "ألمس فيهم فرحة كبيرة رغم المعاناة التي يعيشونها، لكن الفرحة ساعدتهم على تجاوز مشاكلهم".

وصرح المدرب الإسباني: "لقد عانينا كثيرًا في أول 3 أو 4 مباريات بمشوارنا في دوري أبطال أوروبا، كنا نسير على حبل مشدود، لكننا كنا نستحق المزيد من النقاط، وأصبح موقفنا أكثر صعوبة لأن ثقتنا بأنفسنا تراجعت كثيرًا".

واستدرك مدرب سان جيرمان: "لكن الأمور تغيرت كثيرا بفضل إنكار اللاعبين للذات، وأصبحنا أكثر فاعلية على مرمى المنافسين، لأننا حولنا اهتمامنا إلى البحث عن أفضل خيار داخل منطقة الجزاء، وبدأ الفريق يفوز بسهولة بعدما كان يعاني كثيرًا".

وأكد لويس إنريكي: "كنت قلقًا للغاية قبل أسبوعين من مواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان تركيز الجهاز الفني على ضرورة التعامل بهدوء تام مع هذا اللقاء المرتقب، وتحدثت مع اللاعبين كثيرا لاحتواء أي توتر، وقد نجحوا بالفعل في التعامل مع الأجواء الاستثنائية بشكل رائع".

واستطرد: "الاحتفال الهيستيري بعد التتويج باللقب أصبح لحظة تاريخية، لقد احتفلنا كثيرًا بسبب المعاناة التي واجهناها سواء على مستوى الفريق أو بالنسبة لي على المستوى الشخصي بعد وفاة ابنتي في 2019، الموت والحياة حقيقتان مؤكدتان، ولكن لا أحد يقبل الموت".

جاهزية باريس سان جيرمان للمنافسة على كل الألقاب

وبشأن أهداف الفريق في الموسم الجديد، أتم إنريكي: "نريد أن نتحسن، وندرك جيدًا الأمور التي نحتاج لتحسينها، بالتأكيد الفوز بنفس عدد الألقاب سيكون صعبًا، ولكننا جاهزون للمنافسة، وقادرون على تحقيق نفس الإنجازات وكتابة تاريخ جديد، وهذا يمنحنا دافعًا إضافيًّا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.