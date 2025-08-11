إصابة شخص بطلق ناري على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي في قليوب

أصيب شخص بطلق ناري في حادث وقع اليوم على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، أمام بنزينة التعاون بنطاق مركز قليوب، في الاتجاه المؤدي إلى بنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف قامت بنقل المصاب إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وبحسب المعاينة الأولية، أسفر الحادث عن إصابة شخص واحد، دون تسجيل أي حالات وفاة.

فيما بدأت الجهات المختصة أعمال التحقيق لكشف ملابسات الواقعة ودوافع ارتكاب الجريمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

