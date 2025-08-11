الإثنين 11 أغسطس 2025
إصابة شخص بطلق ناري على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي في قليوب

شخص بطلق ناري في
شخص بطلق ناري في حادث علي الطريق الزراعي،فيتو

أصيب شخص بطلق ناري في حادث وقع  اليوم على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، أمام بنزينة التعاون بنطاق مركز قليوب، في الاتجاه المؤدي إلى بنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع سائق موتوسيكل في حادث تصادم علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

الإرشاد الزراعي بأسيوط يدرب المزارعين على إنتاج السماد الحيوي "الفيرمي كمبوست"

تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف قامت بنقل المصاب إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وبحسب المعاينة الأولية، أسفر الحادث عن إصابة شخص واحد، دون تسجيل أي حالات وفاة.

فيما بدأت الجهات المختصة أعمال التحقيق لكشف ملابسات الواقعة ودوافع ارتكاب الجريمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

