إخماد حريق بالإدارة الهندسية بحي شرق شبرا الخيمة (صور)

اندلع، مساء اليوم،ـ حريق داخل مقر الإدارة الهندسية بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر ماس كهربائي مفاجئ بلوحات التوزيع، ما أدى إلى اشتعال النيران وتصاعد ألسنة اللهب داخل إحدى الشقق بالطابق الثالث بالمبنى.

وفور تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بـ القليوبية البلاغ، انتقلت على الفور سيارات الإطفاء وقوات الإنقاذ، حيث تم التعامل مع الحريق باستخدام المعدات اللازمة وفرض كردون أمني حول موقع الحادث، حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين بالمكان.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل في وقت قياسي، قبل أن تمتد إلى الوحدات والمكاتب المجاورة، الأمر الذي حال دون وقوع خسائر أكبر، فيما أكدت المعاينة الأولية عدم وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجرى تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة المختص، بينما تواصل الأجهزة المعنية إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات اندلاع الحريق، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية داخل المبنى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

