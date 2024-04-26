طريقة عمل آيس كريم الموز والفراولة، صحي ومناسب للطقس الحار

طريقة عمل آيس كريم الموز، الآيس كريم من المثلجات الشهيرة التي تقدم عادة في فصل الصيف فهو منعش المذاق ويركب الجسم ويساعد على مقاومة حرارة الصيف.

وطريقة عمل آيس كريم الموز، سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى مكونات مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة خاصة الصغار.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل آيس كريم الموز والفراولة، صحي وبدون كريمة.

مكونات عمل آيس كريم الموز والفراولة:

كوب فراولة

3 حبة موز

عصير نصف حبة ليمون

سكر أو عسل

طريقة عمل آيس كريم الموز والفراولة صحي وبدون كريمة:

تغسل الفراولة جيدًا، ويقشر الموز ويقطع دوائر.

تقلب الفراولة والموز مع السكر وعصير الليمون.

تجمد المكونات في الفريزر حتي تصبح صلبة تمامًا.

توضع المكونات في الخلاط بعد أن تتجمد وتخفق جيدًا.

ثم نضعها فى قوالب وتغطي الوجه بكيس بلاستيك.

ثم نعيدها الفريزر مرة أخرى لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

ثم نقدم الآيس كريم بعدها في بولات ونزينها بالموز والفراولة حسب الرغبة ويقدم باردًا.

طريقة عمل آيس كريم الموز والفراولة، فيتو

فوائد الموز

والموز من الفاكهة الشهيرة المحببة لدى الصغار، وله فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله، منها:

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يعزز صحة القلب والشرايين والكلى.

الموز مصدر غني ببعض الفيتامينات، مثل فيتامين B6 وفيتامين C.

ينظم عملية الهضم ويعزز من كفاءة الجهاز الهضمي.

غني بالماغنيسيوم الذي يزيد من فائدة تناول الموز للرجيم، لاحتوائه على الفلافونويدات التي تساهم في التحسين من حساسية الأنسولين وتقلل من خطر الإصابة بمقاومة الإنسولين.

وبالنسبة للصغار، ينشط من ذاكرة الطفل، ويقوي العظام والأسنان ويساعد على نمو الطفل بشكل صحي، كما يزيد وزن الطفل بشكل صحي، ويعالج أنيميا فقر الدم وعادة الأطفال أكثر الفئات عرضة لها.

يقوي الأعصاب ويحمي من الإصابات أثناء ممارسة الرياضة مثل الشد العضلي لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

يحسن المزاج مما يجعله يساعد فى علاج الاكتئاب ومنع الإصابة به.

الموز يعمل على الإسترخاء وتهدئة الأعصاب.

يمد الجسم بالطاقة اللازمة وبالتالي مهم للرياضيين.

يقوي العظام والمفاصل وبالتالي مهم الكبار والصغار.

ويستخدم الموز أيضا في وصفات العناية بالشعر لقدرته على ترطيب وتغذية الشعر وزيادة لمعانه.

يمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالي مهم في فترات الرجيم.

يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المهمة لحماية الجسم من تكوين الخلايا السرطانية.

يقوى المناعة ومذاقه الشهي يجذب الصغار له لذا يجب تقديمه بإستمرار للصغار حفاظا على صحتهم.