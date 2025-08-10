طريقة عمل الكريم كراميل في البيت بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكريم كراميل، الكريم كراميل من الحلوى المثلجة الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى تحضر من اللبن والبيض.

وطريقة عمل الكريم كراميل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لتغذية الصغار وإسعادهم.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل الكريم كراميل.

مكونات عمل الكريم كراميل:-

للكراميل

½ كوب (100 جم) سكر

2 ملعقة كبيرة ماء

لخليط الكريم

3 كوب (750 مل) حليب كامل الدسم

4 بيضات كبيرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة أو ½ ملعقة صغيرة فانيليا بودر

½ كوب (100 جم) سكر

طريقة عمل الكريم كراميل:-

في قدر على نار متوسطة، ضعي السكر والماء.

اتركيه حتى يذوب السكر ويتحول إلى لون ذهبي مائل للبني بدون تقليب كثير حتى لا يتكتل.

بسرعة اسكبي الكراميل في قوالب الكريم كراميل أو طبق بايركس، ووزعيه في القاع قبل أن يبرد.

في قدر آخر، سخني الحليب حتى يصبح دافئ لا تدعيه يغلي.

في وعاء، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يمتزجوا جيدا.

أضيفي الحليب الدافئ تدريجيا على خليط البيض مع التحريك المستمر حتى لا يتكتل البيض.

صبى خليط الكريم فوق الكراميل في القوالب.

ضعي القوالب في صينية أكبر، واملئي الصينية بماء ساخن حتى يصل إلى نصف ارتفاع القوالب.

اخبزي في فرن مسخن مسبقا على حرارة 160°م لمدة 45-60 دقيقة أو حتى يتماسك الكريم.

اتركيه يبرد قليلا، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات أو طوال الليل.

عند التقديم، مرري سكين على حواف القالب واقلبيه في طبق التقديم ليتساقط الكراميل فوقه.

طريقة عمل الكريم كراميل

ولعمل الأرز باللبن

مكونات عمل الأرز باللبن:

½ كوب أرز مصري مغسول

1 لتر حليب كامل الدسم

½ كوب كريمة لباني (كريمة طبخ أو خفق)

¾ كوب سكر (أو حسب الرغبة)

1 ملعقة كبيرة نشا مذابة في ربع كوب ماء بارد

1 ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)

رشة ملح صغيرة

قرفة مطحونة أو مكسرات للتزيين (اختياري)

طريقة عمل الأرز باللبن:

في قدر على النار، ضعي الأرز مع كوب ماء ورشة ملح، واتركيه حتى يسلق نصف سلقة ويشرب الماء.

أضيفي الحليب إلى الأرز وقلبي جيدا.

اتركي المزيج على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان، ثم خففي النار واتركيه يطهى لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج الأرز تماما ويمتص جزء من الحليب.

أضيفي السكر وقلبي حتى يذوب.

ثم أضيفي الكريمة اللباني واستمري في التقليب.

أضيفي خليط النشا المذاب تدريجيا مع التحريك المستمر حتى لا يتكتل.

استمري في التقليب حتى يبدأ القوام في التماسك ويصبح كريمي.

أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر حسب الرغبة وقلبي جيدا.

اسكبي الأرز باللبن في أطباق التقديم.

اتركيه ليبرد قليلا، ثم زينيه بالقرفة أو المكسرات حسب الذوق.

يمكن تقديمه دافئ أو بارد.

نصائح لنجاح الوصفة، استخدمى الحليب كامل الدسم ليمنح الطبق قوام أغنى.

الكريمة اللباني تضيف نكهة كريمية مميزة وتزيد من فخامة الطبق.

يمكن الاستغناء عن النشا للحصول على قوام خفيف، أو زيادته للحصول على قوام أثقل.

يفضل التحريك المستمر بعد إضافة النشا لتجنب التكتلات.

قدميه في كاسات شفافة وزينيه بمربى أو عسل أو فواكه مجففة.

أضيفي له قليلا من جوز الهند المبشور أو بشر البرتقال لنكهة مختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.