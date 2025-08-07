طريقة عمل زبدة الفول السوداني، في البيت لتوفير الميزانية

طريقة عمل زبدة الفول السوداني، تُعد زبدة الفول السوداني واحدة من أشهر الأطعمة انتشارًا حول العالم، لما تتمتع به من مذاق لذيذ وفوائد غذائية عديدة.





فهي مصدر غني بالبروتينات، والدهون الصحية، والفيتامينات والمعادن. كما أنها تُستخدم في تحضير العديد من الأطباق والحلويات، وتناسب مختلف الأعمار.



وبالرغم من توفرها في الأسواق بأنواع وأشكال متعددة، فإن تحضيرها منزليًّا يُعد خيارًا صحيًّا واقتصاديًا أفضل، حيث يمكن التحكم في جودة المكونات وكمياتها، وتجنب الإضافات الصناعية والمواد الحافظة.



نستعرض في السطور التالية، بالتفصيل طريقة عمل زبدة الفول السوداني في المنزل، بالإضافة إلى نصائح لضمان الحصول على أفضل نتيجة ممكنة.



المكونات الأساسية لعمل زبدة الفول السوداني

لتحضير زبدة الفول السوداني منزليًّا، تحتاجين إلى مكونات بسيطة، وهي كالتالي:



فول سوداني نيئ أو محمص: يفضل استخدام فول سوداني غير مملح وخالٍ من الإضافات.

زيت نباتي طبيعي: مثل زيت الفول السوداني أو زيت جوز الهند أو زيت دوار الشمس، ويُستخدم لتسهيل قوام الزبدة.

رشة ملح: لتعزيز النكهة (اختياري).

عسل أو سكر: لتحلية خفيفة، حسب الرغبة (اختياري).

الأدوات المطلوبة

خلاط كهربائي قوي أو محضرة طعام (فود بروسيسور).

صينية خبز (في حال استخدام فول سوداني نيئ).

ملعقة خشبية أو بلاستيكية.

برطمان زجاجي نظيف للتخزين.

خطوات تحضير زبدة الفول السوداني



مكونات زبدة الفول السوداني

أولًا: تجهيز الفول السوداني

إذا كنتِ تستخدمين فولًا سودانيًا نيئًا، فمن الأفضل تحميصه أولًا لتعزيز نكهته، كما أن التحميص يسهل عملية الطحن لاحقًا.

طريقة التحميص:

سخني الفرن مسبقًا إلى درجة حرارة 180 مئوية.

افردي الفول السوداني في صينية الخبز على طبقة واحدة.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، مع التقليب كل خمس دقائق حتى لا يحترق.

بمجرد أن يتحمص الفول وتبدأ رائحته العطرية بالتصاعد، أخرجيه من الفرن واتركيه ليبرد تمامًا.

ثانيًا: طحن الفول السوداني

بعد أن يبرد الفول السوداني المحمص:

ضعي الفول في وعاء محضرة الطعام أو الخلاط الكهربائي.

ابدئي بطحنه على سرعة متوسطة. ستلاحظين أن الفول يتحول أولًا إلى مسحوق خشن.

واصلي الطحن، وسيتحول المسحوق تدريجيًّا إلى عجينة بسبب خروج الزيوت الطبيعية من حبات الفول السوداني.

في حال لاحظتِ أن القوام لا يزال سميكًا أو جافًا أكثر مما ترغبين، أضيفي ملعقة صغيرة من الزيت النباتي تدريجيًا مع الاستمرار في الخلط حتى تحصلي على القوام المرغوب.

في هذه المرحلة، يمكنك إضافة رشة ملح لتحسين النكهة أو ملعقة صغيرة من العسل للتحلية.

ثالثًا: ضبط القوام والنكهة

يمكنك التحكم في قوام زبدة الفول السوداني حسب الرغبة:

إذا كنتِ تفضلينها كريمية وناعمة، استمري في الخلط لعدة دقائق إضافية.

إذا كنتِ تفضلينها خشنة مع قطع صغيرة من الفول، توقفي عن الخلط بمجرد أن تصبح شبه متماسكة، وأضيفي بعض حبات الفول السوداني المحمص وافرميها خشنًا قبل الخلط النهائي.

رابعًا: التخزين

بعد الانتهاء، ضعي زبدة الفول السوداني في برطمان زجاجي نظيف ومحكم الإغلاق.

يمكن تخزينها في الثلاجة لمدة تتراوح بين شهر إلى شهرين.

قد تلاحظين انفصال الزيت عن الزبدة مع مرور الوقت، وهذا أمر طبيعي. فقط قومي بتحريك الزبدة بملعقة قبل الاستخدام.

نصائح إضافية

للحصول على نكهة مميزة، يمكنك إضافة القليل من القرفة أو الفانيليا أثناء الطحن.

لتحضير زبدة فول سوداني بالشوكولاتة، أضيفي ملعقة أو اثنتين من مسحوق الكاكاو غير المحلى.

يمكنك تجربة تحميص الفول السوداني مع القليل من العسل أو رشة ملح قبل الطحن لمنح الزبدة طعمًا فريدًا.

فوائد زبدة الفول السوداني

الفوائد الغذائية لزبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني ليست لذيذة فقط، بل تحمل العديد من الفوائد الصحية:

غنية بالبروتين: مما يجعلها مثالية للرياضيين وللأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية متوازنة.

مصدر جيد للدهون الصحية: خاصة الدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة لصحة القلب.

تمد الجسم بالطاقة: لذا فهي خيار ممتاز لوجبات الفطور أو كوجبة خفيفة.

تحتوي على الألياف: التي تساعد في تحسين الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول.

مليئة بالفيتامينات والمعادن: مثل المغنيسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، وفيتامين E.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.