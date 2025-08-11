قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إيقاف عمل عمال النظافة بالشوارع خلال أوقات الذروة، وذلك من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الثالثة عصرًا حفاظًا على سلامتهم خلال الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، وأكد أن هذا القرار يأتي على خلفية صدور تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود موجة حارة خلال الأيام المقبلة.

محافظ الدقهلية يقرر إيقاف عمل عمال النظافة خلال أوقات الذروة بالموجة الحارة حفاظًا على سلامتهم

وفي هذا السياق وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتنفيذ هذا القرار، للحفاظ على سلامة العمال، مؤكدًا أننا جميعًا نقدر ما يقدمه عمال النظافة من جهود كبيرة للارتقاء بمنظومة النظافة، لافتًا إلى أن المحافظة حريصة كل الحرص على سلامتهم وتوفير احتياجاتهم.

هذا القرار لن يؤثر على منظومة عمل النظافة

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذا القرار لن يؤثر على منظومة عمل النظافة وقيامها بأداء مهامها على أكمل وجه خلال ساعات العمل، على مدار اليوم حرصا على سلامة العاملين وحفاظا على مصالح المواطنين.

