محافظة الدقهلية تحصد 4 مراكز متقدمة في أربعة مجالات بمهرجان إبداع (صور)

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حفل ختام مهرجان "إبداع" لأعضاء مراكز الشباب، في موسمه الخامس لعام 2025، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة على مسرح الجلاء بالقاهرة، برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحضور والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واللواء أركان حرب محمد رجب مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، ونائب محافظ البحيرة ونائب محافظ بورسعيد، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، حيث تم تكريم الفائزين في مختلف مجالات المهرجان.

مهرجان إبداع يمثل منصة وطنية مهمة لاحتضان الشباب الموهوبين

وأكد "مرزوق" أن مهرجان إبداع يمثل منصة وطنية مهمة لاحتضان الشباب الموهوبين، وصقل قدراتهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات الوطنية تساهم في بناء الشخصية المصرية القادرة على الإبداع والمنافسة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وضم المهرجان هذا العام منافسات في مجالات متعددة، منها: الدوري الثقافي، التعليق الرياضي، القصة القصيرة، الأفلام القصيرة، الألعاب الإلكترونية، الإنشاد والترانيم، الرواية، الشعر، المراسل التليفزيوني، الموال، الفنون التشكيلية، الموسيقى والكورال، الفنون الشعبية، والعروض المسرحية.

محافظة الدقهلية تحصد أربع مراكز متقدمة في أربع مجالات بمهرجان إبداع

وحصدت محافظة الدقهلية أربع مراكز متقدمة في أربع مجالات بالمهرجان:

1- المركز الأول في الشعر: محمد صادق كمال.

2- المركز الأول في المراسل التليفزيوني: دينا أبو خليل.

3- المركز الثالث في الفنون التشكيلية: كريم علاء.



4- المركز الأول في العروض المسرحية أفضل فريق مسرحي وحصد الفريق 6 جوائز فردية وهم: (شيماء رضا مركز أول ملابس - وليد درويش مركز أول إضاءة - فتحي ناصر مركز أول ألحان - مريم عبد الله أفضل ممثلة دور ثالث - أحمد السمان افضل مخرج - أدهم البكري أفضل ممثل دور أول).

وهنأ "محافظ الدقهلية" الفائزين من شباب الدقهلية قائلًا: "أبارك لكم هذا التفوق، أنتم قدوة لجيلكم ونموذج مشرف للمحافظة، ونعتز بما حققتموه من إنجاز يرفع اسم الدقهلية عاليًا".

محافظة الدقهلية ستواصل دعم ورعاية المواهب الشابة

واختتم اللواء طارق مرزوق تصريحه بالتأكيد على أن محافظة الدقهلية ستواصل دعم ورعاية المواهب الشابة، وتوفير البيئة المناسبة لهم للتعبير عن إبداعاتهم في مختلف المجالات، بما يعزز دورهم كشركاء فاعلين في التنمية الثقافية والفنية للمجتمع.

الموسم الخامس شهد مشاركة أكثر من 500 ألف متسابق

والجدير بالذكر أن الموسم الخامس شهد مشاركة أكثر من 500 ألف متسابق من جميع محافظات الجمهورية، في 15 مجالًا إبداعيًا، منها الموسيقى والغناء، العروض المسرحية، الفنون الشعبية، الدوري الثقافي، الفنون التشكيلية، الإنشاد الديني والترانيم، الموال الشعبي، الشعر، القصة القصيرة، الرواية، الألعاب الإلكترونية، المعلق الرياضي، الأفلام القصيرة، والمراسل التليفزيوني.

فقرات الحفل

وجدير بالذكر أيضا أن الحفل تضمن فقرات إنشاد وترانيم قدمها المنشد محمد ياسر والمرنم أمير عصام من إعداد الشيخ محمود التهامي، وعرض فيلم وثائقي عن المهرجان، وعرض مسرحي بعنوان "وشوش من نور" بمشاركة الفنان مفيد عاشور، وفقرة استعراضية بعنوان "وشوش من بلدنا" بمشاركة فرق الفنون الشعبية من بورسعيد وأسيوط، إلى جانب فقرة موسيقية بعنوان "1000 سنة سينما" للموسيقار عمر خيرت بمشاركة فرق من المنيا والإسكندرية والبحيرة، وفقرات غنائية للفائزين في مجالي الغناء الجماعي والفردي، وختامًا فقرة غنائية للفنان وائل الفشني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.