المعاينة تكشف تفاصيل حريق مصنع كيماويات بمدينة بدر

كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب داخل مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، أن النيران اندلعت بجراكن أصباغ على مساحة 5 أمتار بردود مصنع للكيماويات.



وأضافت المعاينة أن المصنع مكون من طابق أرضي فقط، إجمالي مساحته 4000 متر، وأن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

إخماد حريق مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية ببدر

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر دون وقوع أى إصابات.

حريق مصنع كيماويات ببدر

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة بدر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.