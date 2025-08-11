الفريق المعاون لـ ولاء حافظ يحتفل بتحطيم الرقم القياسي لجينيس برفع علم مصر

احتفل الفريق المعاون للربان ولاء حافظ بتحطيمه للرقم القياسي لموسوعة جينيس في الغطس تحت الماء لمريض شلل رباعي بعد صموده تحت الماء لمدة 6 ساعات و4 دقائق و45 ثانية.

وقام أعضاء الفريق من الأطباء والمدربين برفع علم مصر في المياه والرقص به وذلك تعبيرا عن فرحتهم بهذا الإنجاز الذى طال انتظاره.

جانب من الاحتفالات، فيتو

الاتحاد المصرى للغوص يهنئ ولاء حافظ بتحطيم الرقم القياسي

وكان قد هنأ الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للغوص والإنقاذ القبطان ولاء حافظ، عقب دخولة موسوعة جينس كاطول غطسه بقاء تحت الماء كأول مصاب شلل رباعي في العالم، وذلك لمدة 6.04.45.

تحطيم الرقم العالمى

حقق الربان ولاء حافظ أحد مرشدي هيئة قناة السويس، وبطل من أبطال القوات الخاصة البحرية، انتصارا جديدا يحسب لأبناء مصر، حيث حطم الرقم القياسي للبقاء تحت الماء لمدة 6 ساعات و4 دقائق 45 ثانية متواصلة، وذلك رغم إصابته بشلل رباعي.

حلم طال انتظاره

وظل ولاء حافظ يحلم بتلك اللحظة التي ظل ينتظرها لمدة 5 سنوات حيث كانت آخر محاولاته لكسر الرقم القياسي منذ عام 2020.

