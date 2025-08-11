موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 رسميا

تنسيق المرحلة الثانية 2025.. يترقب طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.

وبدأت المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025 يوم الأربعاء الماضي 6 أغسطس 2025، وانتهت في السابعة من مساء أمس الأحد 10 أغسطس.

واستقبلت معامل التنسيق الإلكتروني الطلاب طوال أيام المرحلة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا لتقديم الدعم الفني لهم خلال عملية تسجيل الرغبات.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025، وجاء كالتالى:

220.00 درجة فأكثر للشعبة العلمية للنظام الجديد أي بنسبة 68.75 في المائة، بإجمالي عدد طلاب 246642 طالبا وطالبة.

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية الشعبة الأدبية 205.00 درجة فأكثر أي بنسبة 64.06 في المائة بإجمالي عدد طلاب 36406 طلاب وطالبات.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المستهدفين في تنسيق المرحلة الثانية 283 ألفا و48 طالبا وطالبة.

وبالنسبة للنظام القديم، يبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 280.00 درجة فأكثر للشعبة العلمية أي بنسبة 68.29 في المائة، والشعبة الأدبية 240.00 درجة فأكثر أي بنسبة 58.53 في المائة.

متى تظهر نتيجة المرحلة الثانية رسميا؟

انتهت المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، أمس الأحد الموافق 10 أغسطس، وينتظر الطلاب الآن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، علما بأن المتبع أن تظهر النتيجة خلال 48 ساعة من انتهاء تسجيل الرغبات على موقع التنسيق.

لذلك من المتوقع أن تظهر نتيجة المرحلة الثانية اليوم او غدا الثلاثاء 12 أغسطس 2025.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

يمكن للطلاب معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية،2025 من خلال الدخول على موقع التنسيق من هنــــــــــــــــا، عقب الاعلان عنها مباشرة.

وهناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، هي كالتالي:

بجب على الطالب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــــا.

اضغط على "خدمات تنسيق الثانوية العامة" وسيظهر أمامك جميع خدمات تنسيق الثانوية العامة.

اضغط على "نتيجة تنسيق المرحلة الثانية "2025.

قم بإدخال البيانات المطلوبة.

أدخل رقم الجلوس.

أدخل الرقم السري الموجود على استمارة النجاح.

اضغط على التالي.

ستظهر أمامك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 الخاصة بك في حال اعتمادها.

يجب طباعة بطاقة الترشيح، حتى يستطيع الطالب استخدامها في المستندات المطلوبة للتقديم للكلية التي سيلتحق بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.