رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معامل التنسيق الإلكتروني

تفقد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، معامل الحاسب الآلي بكلية التربية النوعية، لمتابعة سير أعمال تسجيل رغبات طلاب وطالبات الثانوية العامة ضمن المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2025 /2026، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير الدعم الكامل لأبنائها خلال هذه المرحلة الهامة.

وخلال جولته، التي رافقه فيها الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نجلاء الأشرف، عميد كلية التربية النوعية، أشاد الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم، بمدى جاهزية المعامل والتجهيزات التقنية والبشرية المخصصة لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن الجامعة وفرت بيئة مناسبة وآمنة لتسهيل عملية تسجيل الرغبات، من خلال فرق متخصصة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين المدربين.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم، أن معامل الحاسب الآلي مزودة بأجهزة حديثة وإنترنت عالي السرعة، كما تم تخصيص فرق دعم فني لمساعدة الطلبة على إدخال رغباتهم بشكل صحيح، وتقديم التوجيه اللازم لهم.

من جانبها، أوضحت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن فرق العمل الموجودة داخل المعامل تضم خبرات واسعة في أعمال التنسيق، وتقدم الدعم للطلاب والطالبات من حاملي الثانوية العامة المصرية، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا براحة الطلاب وأسرهم، حيث تم تخصيص أماكن انتظار واستراحات مناسبة لأولياء الأمور.

فيما أكدت الدكتور نجلاء الأشرف، أن كلية التربية النوعية مستمرة في تقديم خدمات التنسيق على مدار أيام المرحلة، مشيدة بالتزام الطلاب والطالبات وحرصهم على الحضور للاستفادة من الدعم والإرشاد المقدم من الكلية.

