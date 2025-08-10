موقع التنسيق يغلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية ولينك رسمي للنتيجة

أغلق موقع تنسيق الجامعات 2025، منذ قليل، باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية تمهيدا لإعلان النتائج وموعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب.

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد الإعلان عن نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، بعد غلق باب التسجيل اليوم في السابعة مساء وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، غدا الإثنين، ثم تبدأ مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية معا.

رابط رسمي للحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

ويمكن لطلاب المرحلة الثانية الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات فور إعلانها من خلال هذا الرابط

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الثانية، يتم تنسيقهم في المرحلة التالية على الكليات المتبقية فقط، بما يضطرهم إلى الالتحاق بتخصصات لا تعكس تطلعاتهم الفعلية، وهو ما يستوجب ضرورة الالتزام بالموعد المُحدد.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل بكفاءة على مدار ٢٤ ساعة، ويُتاح من خلال هذا الرابط.

كما تُواصل معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية تقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بشكل صحيح وآمن.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2025

جاء الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية: 220 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.75% فأكثر)

الشعبة الأدبية: 205 درجات فأكثر (أي بنسبة 64.06% فأكثر)

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية: 280 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.29% فأكثر)

الشعبة الأدبية: 240 درجة فأكثر (أي بنسبة 58.53% فأكثر)

يبحث عدد من الطلاب وخاصة طلاب الدور الثاني عن موعد انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، بعد غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية اليوم.

الطلاب المسموح لهم بالتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تستهدف المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، مجموعة معينة من طلاب الثانوية العامة وهم كالآتي:

الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية.

الطلاب الذين رسبوا في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة ولكنهم نجحوا في امتحانات الدور الثاني.

الطلاب الذين لم يتم ترشيحهم لأي كلية في المراحل السابقة بسبب انخفاض المجموع الكلي لدرجاتهم.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 2025

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي عن الحد الادنى لتنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وشعبها العلمي والأدبي، والذي سيأتي وفقا لما يلي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية: من 68.75% وحتى 50%

الشعبة الأدبية: من 64.06% وحتى 50%

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية: من 68.29% وحتى 50%

الشعبة الأدبية: 58.53% وحتى 50%

موعد إعلان تنسيق المرحلة الثالثة 2025

عقب انتهاء التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2025، يتم الإعلان في اليوم التالي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025.

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي، أنه فور الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، ستنطلق مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق، والتي ستستمر لمدة 5 أيام.

