أخبار مصر

رابط نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025

نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025
تنسيق المرحلة الثانية 2025، بدأ طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، في البحث عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، خاصة بعد إغلاق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق في الساعة السابعة من مساء اليوم.

كانت المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، قد انطلقت الأربعاء الماضي 6 أغسطس، واستمرت لمدة 5 ايام كاملة، كما استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الطلاب يوميا خلال أيام المرحلة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصرا.

وجاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي: 
النظام الحديث:
الشعبة العلمية: 220 درجة بنسبة 68.75%، لعدد 246,642 طالبًا

الشعبة الأدبية: 205 درجات بنسبة 64.06%، لعدد 36,406 طلاب

الإجمالي: 283,048 طالبًا

النظام القديم:
الشعبة العلمية: 280 درجة بنسبة 68.29%، لعدد 3,506 طلاب

الشعبة الأدبية: 240 درجة بنسبة 58.53%، لعدد 764 طالبًا

الإجمالي: 4,270 طالبًا

بذلك يبلغ العدد المتوقع للطلاب المتقدمين في المرحلة الثانية من النظامين معًا نحو 287,318 طالبًا وطالبة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

يترقب طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، عقب غلق موقع التنسيق أمام الطلاب لتسجيل الرغبات.

ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، عقب الإعلان الرسمي لوزارة التعليم العالي عن نتيجة المرحلة الثانية 2025 من موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــــــــــــا، حيث يمكن للطلاب التعرف على الكلية التي تم ترشيحهم لها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

لكي يحصل الطالب على نتيجته في تنسيق المرحلة الثانية 2025، عليه اتباع الخطوات التالية: 

  • بجب على الطالب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــــا.
  • اضغط على "خدمات تنسيق الثانوية العامة" وسيظهر أمامك جميع خدمات تنسيق الثانوية العامة.
  • ضغط على "نتيجة تنسيق المرحلة الثانية "2025.
  • قم بإدخال البيانات المطلوبة.
  • أدخل رقم الجلوس.
  • أدخل الرقم السري الموجود على استمارة النجاح.
  • اضغط على التالي.
  • ستظهر أمامك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 الخاصة بك في حال اعتمادها.
  • يجب طباعة بطاقة الترشيح، حتى يستطيع الطالب استخدامها في المستندات المطلوبة للتقديم للكلية التي سيلتحق بها.

