طريقة عمل عجينة البيتزا، زي الجاهزة وبأقل التكاليف

طريقة عمل عجينة البيتزا، في البيت، على أن تكون بنفس مستوى التي تقدم في أشهر مطاعم البيتزا، من الوصفات التي تحاول كل أم أن تجيد صنعها، لأن البيتزا من الأكلات التي يعشقها كل الأطفال، وأسعارها أصبحت لا تناسب ميزانية الكثير من الأسر.

وتعتقد الكثير من الأمهات أن طريقة عمل البيتزا من الطرق صعبة التنفيذ، إلا أنه من السهل إجادة عملها كالمحترفين، عند اتباع التعليمات بشكل دقيق.



وتقدم الشيف منال العالم خبيرة الطهي، طريقة عمل البيتزا الاحترافية زي الجاهزة، بوصفتين مختلفتين.



طريقة عمل بيتزا الخضروات بالأجبان



بيتزا الخضروات

مقادير العجينة:

1. دقيق

2. سكر

3. ملح

4. خميرة ناعمة

5. أوريجانو

6. كوب من الماء الدافئ

7. زيت الزيتون أو زيت ذرة



الحشوة:

1. 1/2 كوب صلصة بيتزا

2. 1 حبة متوسطة فلفل أخضر شرائح رقيقة

3. 1/2 كوب زيتون اسود شرائح

4. 1 كوب مشروم شرائح

5. 2 كوب جبن موزاريلا

6. 1 كوب جبن شيدر

طريقة التحضير:

1. في وعاء الخلاط ضعي فيه سكر وملح وخميرة ناعمة والأوريجانو وقلبى جيدًا.

2. ثم ضيفى معلقتين من زيت الذرة أو زيت الزيتون, بأضافة الى 1 كوب من الماء الدافىء وقلبى الخليط ونبدأ في عملية العجن.

3. يجب الاستمرار فى العجن حتى تتماسك العجينة.

4. ثم قومى بدهن الوعاء بالزيت، وضعى العجينة فيه.

5. بعد ذلك غطي الوعاء بقطعة من ورق النيلون، واتركيها في مكان دافىء لمدة نصف ساعة.

6. للبدء فى عمل البيتزا، قومى بفرد العجين فى صينية البيتزا أولًا واتركيها ترتاح لمدة عشر دقائق أخرى، وبعدها قومى بوضع صوص البيتزا والحشوة التى ترغبين فيها.

7. ضعي البيتزا في الفرن فى درجة حرارة 400 لمدة 30 دقيقة الى ان تكتسب اللون الذهبي ويتحمص الجبن.

طريقة عمل البيتزا بالهوت دوج:

بيتزا بالهوت دوج

مقادير العجينة:

1. 2 كوب دقيق

2. 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية ناعمة

3. 1 ملعقة صغيرة ملح

4. 1/4 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

5. 2 ملعقة كبيرة سكر

6. 3/4 كوب ماء دافىء جدا

7. 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة

الحشو:

1. 1 باكيت هوت دوج مقطع

2. 1/2 كوب صلصة بيتزا

3. 3 كوب جبن موزاريلا

4. 1 حبة متوسطة فلفل أخضر حلو

5. 6 حبة مشروم شرائح

6. 1 حبة متوسطة بصل مفروم خشن

7. 2 ملعقة كبيرة زيتون شرائح

طريقة التحضير:

1. في وعاء الخلاط ضعي الدقيق، اضيفي الخميرة، الملح، البيكنج باودر، السكر، الماء والزيت، ثبتي مضرب العجين.

2. شغلي الى ان تتكون لديك عجينة لينة.

3. اعجني 4-5 دقيقة الى ان تصبح لديك عجينة خفيفة ومطاطية، مع اضافة المزيد من الدقيق اذا احتاج الامر.

4. شكلي العجينة الى كرة وضعيها في طبق مدهون بالزيت، ادهني سطحها بقليل من الزيت.

5. غلفي الطبق بالنايلون وضعي في مكان دافئ الى ان تتخمر العجينة ويتضاعف حجمها. وقت التخمير يعتمد على حرارة المكان

6. خذي قطعة من العجينة وقطعيه الى 40 كرة صغيرة وضعي في وسط كل كرة قطعة هوت دوج، لفيها مثل الكرة ثانية. دعيها جانبا.

7. ضعي الكرات المحشية على حواف العجينة في الصينية.

8. وزعي صلصة اليتزا على العجينة ووزعي كمية جبن الموتزريلا وزعي بقية المكونات وانثري بقية الجبن.

9. ثم ضعي البيتزا في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10-15 دقيقة الى ان تكتسب اللون الذهبي ويتحمص الجبن.

طريقة عمل صلصة البيتزا

صلصة البيتزا

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل صلصة البيتزا، لتضعينها على سطح عجينة البيتزا، لتبهري أفراد أسرتك بالبيتزا كالتي يتناولنها في أشهر المحلات.

مكونات صلصة البيتزا:

٤ فصوص ثوم

٤ حبات طماطم

حزمة صغيرة اوراق ريحان

٣ ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل

طريقة تحضير صلصة البيتزا:

تفتح الطماطم من الاسفل على كل علامة x باستخدام السكين، ثم توضع في ماء مغلي على النار مدة 4 دقائق.

تصفى الطماطم، وتترك لتبرد ثم ينزع عنها الجلد وتفرم قطع صغيرة.

يسخن الزيت في قدر على النار ثم يشوح الثوم.

يضاف الريحان، الملح والفلفل ويقلب الكل لمدة دقيقة.

تضاف الطماطم ثم تترك لتغلي على نار متوسطة مدة 10 دقائق.

توضع في مصفى كبير ثم تصفي جيدا للتخلص من القطع الكبيرة واستخلاص الصلصة الناعمة المنكهة فقط.

توضع ببرطمانات ثم تحفظ بالثلاجة الى حين الاستخدام.



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