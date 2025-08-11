الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاتحاد الوطني البريطاني للصحفيين: استهداف مراسلي الجزيرة صادم ونتعاطف مع عائلاتهم وزملائهم

صحفي الجزيرة، فيتو
صحفي الجزيرة، فيتو

قال الأمين العام المساعد للاتحاد الوطني للصحفيين ببريطانيا، إن استهداف صحفيي الجزيرة صادم ونتعاطف مع عائلاتهم وزملائهم.

وأضاف: “قتل الصحفيين بغزة استهداف إسرائيلي واضح للجزيرة وعمل مروع آخر في الحرب على الصحافة”.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس خيمة للصحفيين مقابل بوابة الشفاء الطبي مما أدى لاستشهاد الصحفي أنس الشريف وزميله محمد قريقع، مراسلي قناة الجزيرة.

خيمة الصحفيين
خيمة الصحفيين

وأفادت وسائل إعلام مختلفة بأن القصف أسفر عن إصابة آخرين من جراء استهداف الاحتلال لخيمة الصحفيين في مدينة غزة.

 

اغتيال الصحفي حسن أصليح

 وفي شهر مايو الماضي اغتالت إسرائيل الصحفي حسن أصليح في غارة على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث كان يتلقى العلاج إثر إصابته منذ شهر بعد استهداف خيمة الصحفيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

وذكرت مصادر محلية أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت الطابق الثالث في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، كما قصف جيش الاحتلال مبنى الاستقبال والطوارئ في المجمع الطبي.

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لها، الصحفي اصليح وقالت إن "فلسطين فقدت واحدا من أبنائها المخلصين وفقدت الصحافة الفلسطينية أحد أعمدتها الوطنيين الذي برز في السنوات الأخيرة كأحد أشهر وأهم الأصوات الإعلامية المدافعة عن الحق الفلسطيني وكان في طليعة من قاموا بتغطية العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ اليوم الأول ناقلًا الحقيقة للعالم بكاميرته وعدسته وكلماته حتى أصبح أيقونة إعلامية فلسطينية وشاهدًا على جرائم الاحتلال ومصدرًا موثوقًا للمعلومة والصورة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي بريطانيا جيش الاحتلال

مواد متعلقة

بريطانيا تطالب حكومة الاحتلال برفع القيود عن المساعدات الإنسانية لغزة

بيان مشترك لـ بريطانيا والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا بشأن غزة

بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطينية ما لم توافق إسرائيل على معالجة الأزمة الإنسانية بغزة

الأكثر قراءة

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

استياء ريبيرو من مستوى أجانب الأهلي، مصدر يكشف الحقيقة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، رابط مباشر للاستعلام

التعليم تكشف المناهج المطورة لجميع المراحل التعليمية

"مالوش لازمة"، رسالة قوية من ساويرس بشأن ظهور ميسي في إعلان افتتاح المتحف الكبير

ارتفاع العويس والفونس والصديقة، أسعار المانجو اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين وارتفاع العنب في سوق العبور

5 فئات يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads