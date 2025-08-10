بريطانيا تطالب حكومة الاحتلال برفع القيود عن المساعدات الإنسانية لغزة

قالت نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن: إن التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة سيدفع بنحو مليون شخص إلى النزوح.

وأضافت نائب المندوبة البريطانية، أن المساعدة المجزأة غير مناسبة وعلى إسرائيل رفع القيود عن المساعدات لغزة.

وأصدرت بريطانيا والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا، اليوم الأحد بيانا مشتركا جاء فيه: ندين قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة.

بيان مشترك لبريطانيا والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا بشأن غزة

وجاء في البيان: خطة إسرائيل توسيع العمليات تنذر بانتهاك القانون الإنساني.

وقالت الدول الـ٥ في البيان: ندعو إسرائيل للتراجع عن توسيع عملياتها فورا وعدم تنفيذه وأي محاولة لإسرائيل للضم أو توسيع المستوطنات تخالف القانون.

وأضافت: توسيع العمليات بغزة يعرض كل المدنيين والرهائن للخطر، ونؤكد على نزع سلاح حماس وعدم وجود دور لها بإدارة غزة.

