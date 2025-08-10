الإثنين 11 أغسطس 2025
خارج الحدود

ليبرمان: نتنياهو يضحي بالأسرى والجنود لإرضاء شركائه

قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يضحي بالأسرى والجنود للحفاظ على الائتلاف الحاكم وإرضاء شركائه.

نتنياهو يضحي بالأسرى والجنود

قال اللواء احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي إسحاق بريك في مقال بـ هآرتس: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وحكومته المتطرفة يندفعون نحو الهاوية ويسحبون معهم الدولة.

وأضاف اللواء احتياط إسحاق بريك، أن نتنياهو يقاتل للبقاء ومستعد للتضحية بالمقاتلين والرهائن والدولة.

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إن تصريحات نتنياهو محاولة مفضوحة لتبرئة كيانه وجيشه من جرائم الإبادة والتجويع الموثقة دوليا.

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو وافق على بحث صفقة شاملة


حماس: نتنياهو يوظف ملف الأسرى لتبرير العدوان

وأضافت حركة حماس، إن نتنياهو يوظف ملف الأسرى لتبرير العدوان رغم قتله العشرات منهم وانقلابه على اتفاقات التبادل.
 

