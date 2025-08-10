الأحد 10 أغسطس 2025
بيان مشترك لـ بريطانيا والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا بشأن غزة

أصدرت بريطانيا والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا، اليوم الأحد بيانا مشتركا جاء فيه: ندين قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة.

وجاء في البيان: خطة إسرائيل توسيع العمليات تنذر بانتهاك القانون الإنساني.

دول أوروبية ترفض قرار إسرائيل بعمليات عسكرية واسعة في غزة

وقالت الدول الـ٥ في البيان: ندعو إسرائيل للتراجع عن توسيع عملياتها فورا وعدم تنفيذه وأي محاولة لإسرائيل للضم أو توسيع المستوطنات تخالف القانون.

 

واضافت: توسيع العمليات بغزة يعرض كل المدنيين والرهائن للخطر، ونؤكد على نزع سلاح حماس وعدم وجود دور لها بإدارة غزة.

