الهلال يعلن التعاقد مع داروين نونيز (فيديو)

أعلن الهلال السعودي التعاقد مع المهاجم الدولي الأوروجوياني داروين نونيز.

ونشر الهلال فيديو لنجم أوروغواي (26 عامًا) بالقميص الأزرق تحت شعار: "نمر أزرق في عرين الهلال".

وأوضح الهلال أن نونيز ارتبط مع "الزعيم" بعقد حتى 2028، وسط تكهنات صحفية حول إتمام الصفقة مقابل نحو 50 مليون يورو، والتحق بفريق المدرب سيموني إنزاغي في معسكره الحالي بألمانيا.

وخاض نونيز 143 مباراة بقميص ليفربول في جميع المسابقات خلال 3 سنوات، وأحرز 40 هدفًا بجانب 26 تمريرة حاسمة، وسبق له التألق مع بنفيكا البرتغالي وألميريا الإسباني.

موعد ظهور نونيز مع الهلال السعودي

ووفقا لما ذكرته صحيفة اليوم السعودية، فإن الظهور الأول للمهاجم الأوروجوياني داروين نونيز خلال مباراة أراو يوم 10 من شهر أغسطس الجاري، وذلك من أجل الاستعداد للموسم المقبل، بعد أن اجتاز اللاعب الكشف الطبي خلال الساعات الأخيرة.

وحسم مسئولو نادي الهلال، صفقة داروين نوينز، مقابل 53 مليون دولار، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة خلال الفترة الأخيرة بصورة رسمية.

ونجح مسئولو الهلال، في حسم أكثر من صفقة، على رأسهم ثيو هيرنانديز، بالإضافة إلى علي لاجامي، وأخيرًا لاعب الفريق عبدالكريم دراسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.