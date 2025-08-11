الإثنين 11 أغسطس 2025
محافظات

استقرار البلدي وتراجع طفيف في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 11-8-2025 بالفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

استقر سوق الفراخ البلدي في الفيوم، اليوم الإثنين، حيث تراوحت أسعار الفراخ البلدى، ما بين 120 و135 جنيها، أما أسعار الفراخ  البيضاء، إنتاج المزارع.

فقد تراوحت ما بين 66 و85 جنيها للكيلو فراخ بيضاء، بينما تراوحت أسعارالفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 60 و65 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 85، و95 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80  و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 155 و170 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

أما أسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ  سعر كيلو البانيه 170 و175 جنيها، وفي السوبر ماركت 190 جنيه،  وكيلو الأوراك ما بين 75 و80 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 85 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 135 جنيها، كيلو شيش طاووق 160 جنيها، كيلو حمام كداب 115 جنيه،  كيلو الدبابيس 110 جنيها، كيلو كبدة صافى 115  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 175 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 175 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيها، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 175 جنيها، كيلو الأجنحة 50 جنيها، كيلو الهياكل 35 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد من مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

4 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد كبير من المربين ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

 

