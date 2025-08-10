الأحد 10 أغسطس 2025
ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الأحد، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن  سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 71.7 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 78 جنيها للكيلو للمستهلك. 

أسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأحد، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 119.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 90 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 60 إلى 61 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 102 جنيه إلى 103 جنيهات.

أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والصدور والدبوس

وعن أسعار الدواجن اليوم الأحد في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

أسعار الفراخ اليوم

  • بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 140 جنيها إلى 230 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو  نحو 135 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 100 جنيه.

سعر البانيه

  • بلغ سعر كيلو البانيه طازج نحو 240 جنيهًا.
  • بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 130 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

