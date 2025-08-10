أعراض الزهايمر وأسبابه ومخاطره وطرق العلاج

أعراض الزهايمر، الزهايمر هو مرض النسيان وهو يقول عبر مرض العصر المنتشر بين كبار السن وللاسف مضاعفاته خطيرة.

وأعراض الزهايمر، عديدة ويسهل ملاحظاتها على المريض ما يلزم من حوله بمتابعته لحظة بلحظة حتى لأن مضاعفاته خطيرة.

ويقول الدكتور عمرو حسن الحسنى استشاري أمراض المخ والأعصاب، إن مرض الزهايمر هو أحد أكثر أشكال الخرف شيوعا، وهو مرض عصبي تنكسي تدريجي يصيب الدماغ، ويؤدي إلى تدهور الذاكرة والقدرات الإدراكية، مما يؤثر على الحياة اليومية للمريض بشكل كبير، غالبا ما يظهر عند كبار السن، لكنه قد يصيب أشخاص في عمر أصغر في حالات نادرة.

أعراض الزهايمر

وأضاف الحسنى، تتطور الأعراض تدريجيا مع الوقت، وتشمل:

فقدان الذاكرة التدريجي خاصة الأحداث القريبة أو الأسماء والمواعيد.

صعوبة التركيز واتخاذ القرارات.

اضطراب اللغة مثل نسيان الكلمات أو استخدام كلمات غير مناسبة.

تشوش الزمان والمكان وعدم معرفة التاريخ أو المكان الموجود فيه.

تغيرات في السلوك والشخصية مثل الانفعال أو العزلة أو الاكتئاب.

صعوبة أداء المهام اليومية مثل الطبخ أو إدارة الأموال.

فقدان الاهتمام بالأنشطة المفضلة والشعور باللامبالاة.

أسباب مرض الزهايمر

وتابع، لم يعرف السبب الدقيق بعد، لكن هناك عوامل يعتقد أنها تلعب دور في الإصابة، منها:

العوامل الوراثية، وجود تاريخ عائلي للمرض.

تراكم بروتينات غير طبيعية في الدماغ مثل بيتا أميلويد وتاو.

تقدم العمر، حيث يزداد خطر الإصابة بعد سن 65.

عوامل بيئية ونمط حياة غير صحي مثل التدخين وقلة النشاط البدني وسوء التغذية.

أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، وارتفاع الكوليسترول.

أعراض الزهايمر وأسبابه

مخاطر مرض الزهايمر

وأوضح الدكتور عمرو حسن الحسنى استشارى أمراض المخ والأعصاب، أن المتابعة مع طبيب مختص أمر ضرورى لتجنب مضاعفات الزهايمر، ومنها:-

فقدان الاستقلالية التامة واعتماد المريض على الآخرين في كل الأنشطة.

زيادة خطر الحوادث مثل السقوط أو الضياع.

الاكتئاب واضطرابات المزاج.

مشاكل صحية أخرى نتيجة قلة الحركة وسوء التغذية.

ضغط نفسي على العائلة ومقدمي الرعاية.

علاج الزهايمر

وأضاف استشارى المخ والأعصاب، أنه حتى الآن لا يوجد علاج نهائي للزهايمر، لكن هناك وسائل تساعد في إبطاء تطوره وتحسين جودة الحياة، مثل:-

بعض الأدوية التى ينصح بها الطبيب المعالج.

العلاج النفسي والسلوكي للحفاظ على مهارات المريض والتكيف مع التغيرات.

برامج إعادة التأهيل الذهني مثل تمارين الذاكرة والألعاب العقلية.

دعم الأسرة وتدريبهم على طرق التعامل مع المريض.

الوقاية من مرض الزهايمر

وتابع، رغم أنه لا يمكن منع المرض تماما، إلا أن بعض الخطوات قد تقلل من خطر الإصابة، منها:

اتباع نظام غذائي صحي مثل حمية البحر المتوسط الغنية بالخضروات والأسماك.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

تحفيز الدماغ عبر القراءة، وتعلم لغات جديدة، والألعاب الذهنية.

الحفاظ على صحة القلب يخفض ضغط الدم والكوليسترول والتحكم في السكري.

التواصل الاجتماعي والابتعاد عن العزلة.

النوم الجيد لمدة 7-8 ساعات يوميا.

