السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

100 يوم صحة تعلن تقديم 37 مليونًا و814 ألف خدمة طبية مجانية خلال يوم

100 يوم صحة، فيتو
100 يوم صحة، فيتو
ads

 أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 37 مليونًا و814 ألفًا و233 خدمة طبية مجانية خلال 24 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

 

تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية

 تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الخميس، مليونًا و545 ألفًا و445 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدِّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دورٌ تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة 565 ألفًا و603 خدمات من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 411 ألفًا و455 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 66 ألفًا و148 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 37 ألفًا و477 خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدّمت 50 ألفًا و618 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 10 آلاف و282 خدمة، كما قدّمت الحملة 203 آلاف و712 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و482 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 93 ألفًا و848 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب إجراء ألفين و440 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 13 ألفًا و924 خدمة.

ندوات لنشر ثقافة الصحة المهنية بجامعة الزقازيق

وزير الصحة يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابي حادث طريق الكريمات

وتابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ84 ألفًا و456 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

100 يوم صحة التغطية الصحية الشاملة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الصحة النفسية المؤسسة العلاجية المعاهد التعليمية المراكز الطبية المتخصصة جامعة الزقازيق خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء قطاع الرعاية العلاجية لوزارة الصحة والسكان مستشفيات المؤسسة العلاجية وزارة الصحة

مواد متعلقة

مستشفى أسوان التخصصي يجري أول عملية لاستئصال ورم بالمخ باستخدام الميكروسكوب الجراحي

الأطباء: صرف معاش اتحاد المهن الطبية مستمر لجميع الأعضاء دون استثناء

نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالسويس ويوجه بتطوير الخدمات الصحية

وزير الصحة يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابي حادث طريق الكريمات

رئيس الرعاية الصحية يلتقي سفير الهند لتعزيز التعاون في البحوث الإكلينيكية

آخر إحصاء للخدمات المقدمة مجانا من حملة «100 يوم صحة»

شهيد الواجب في محراب الطوارئ، الأطباء تنعى الطبيب الشاب عبد اللطيف فرج بمستشفى المنصورة

الحق في الدواء يرحب بإطلاق منظومة التتبع الدوائي لمراقبة سوق الأدوية

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم السبت 9 أغسطس 2025

جون إدوارد يكافئ لاعبي الزمالك بعد الفوز على سيراميكا

أخبار مصر: وفاة مفاجئة لطبيبة شابة داخل قصر العيني، جريمتان تهزان القليوبية، موعد لقاء بوتين وترامب، عودة الموجة الحارة

تعرف على مدة عمل لجان تقييم وحدات الإيجار القديم لتحديد قيمة الأجرة

القاهرة تلامس الـ 40 والصعيد "موعود بالعذاب"، درجة الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

لحظة بلحظة.. استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغراب في المنام، ليس دائمًا فألًا سيئًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads