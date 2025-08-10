تباين سعر الكتكوت الأبيض وارتفاع البط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، تباينا ملحوظا، في بورصة الدواجن والشركات.

بينما سجلت أسعار البط ارتفاعًا ملحوظا، تراوح بين 3 و8 جنيهات باختلاف النوع.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

أسعار الكتاكيت اليوم

ونستعرض كذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثان، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 15 إلى 22 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 10 و10.5 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 14 إلى 15 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13 إلى 14 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع 2.25 جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 10 جنيهات إلى 10.5 جنيه، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 12 إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 10 جنيهات إلى 11 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 50 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو من 20 إلى 22 جنيها.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 18 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت روس / روص من 17 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 17 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 10 جنيهات.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 10 جنيهات.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 19 جنيهًا.

أما أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور فشهدت ارتفاعًا ملحوظا، وجاءت كالآتي:

تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 24 إلى 25 جنيها، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر بط فرنساوى من 9 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر بط بغال محلي من 24 إلى 25 جنيها، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق.

