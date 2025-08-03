الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي

موعد المولد النبوى
موعد المولد النبوى الشريف، فيتو

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية عن موعد المولد النبوى الشريف حيث من المتوقع أن يكون يوم الخميس 12 ربيع الأول الموافق 4 سبتمبر 2025. 

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

بعد عاشوراء، موعد صيام الأيام البيض في شهر محرم 1447

ويولد هلال شهر ربيع الاول مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:8 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 صفر الموافق 23 أغسطس. 

ويبقى الهلال فى سماء مكة المكرمة لمدة 15 دقيقة وفى سماء القاهرة لمدة 15 دقيقة وذلك بعد غروب شمس يوم الرؤية وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية ويبقى الهلال فى سمائها  لمدة تتراوح من 15:16 دقيقة وذلك بعد غروب شمس يوم الرؤية ويبقى فى سماء المدن والعواصم الإسلامية بعد غروب شمس الرؤية لمدة تتراوح من 12: 22 دقيقة.  

وبذلك تكون غرة شهر ربيع الأول يوم الأحد 24 أغسطس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجازة المولد النبوي الشريف البحوث الفلكية العواصم الإسلامية المعهد القومى للبحوث الفلكية المولد النبوي الشريف موعد المولد النبوي الشريف موعد المولد النبوي

مواد متعلقة

البحوث الفلكية: السبت المقبل غرة شهر صفر

الأكثر قراءة

رحيل اضطراري، لعنة الأهلي تطارد وسام أبوعلي في أمريكا

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله، بحوزته مخدرات وسلاح

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات كليات طب أسنان 2025

بدء مؤتمر التعليم العالي لإعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات تنسيق كلية الطب البشري

أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية للتنسيق بالنظام الحديث

الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، الشعبة العلمية 68.75% والأدبية 64.06%

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

حالات يقع فيها عبء الإثبات الضريبي على المصلحة بقانون الإجراءات

العويس ترتفع لـ 65 جنيهًا، أسعار المانجو اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

تبدأ الدراسة بها هذا العام.. 7 كليات جديدة بالجامعات الحكومية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بمشاعر مكبوتة وصراعات داخلية

«وأسروا قولكم أو اجهروا به»، محمد سيد طنطاوي يؤكد علم الله بالسر والعلن

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads