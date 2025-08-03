البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية عن موعد المولد النبوى الشريف حيث من المتوقع أن يكون يوم الخميس 12 ربيع الأول الموافق 4 سبتمبر 2025.

ويولد هلال شهر ربيع الاول مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:8 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 صفر الموافق 23 أغسطس.

ويبقى الهلال فى سماء مكة المكرمة لمدة 15 دقيقة وفى سماء القاهرة لمدة 15 دقيقة وذلك بعد غروب شمس يوم الرؤية وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية ويبقى الهلال فى سمائها لمدة تتراوح من 15:16 دقيقة وذلك بعد غروب شمس يوم الرؤية ويبقى فى سماء المدن والعواصم الإسلامية بعد غروب شمس الرؤية لمدة تتراوح من 12: 22 دقيقة.

وبذلك تكون غرة شهر ربيع الأول يوم الأحد 24 أغسطس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.