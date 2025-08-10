الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار المانجو اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، 6 أصناف "على قد الإيد" والفص تتهاوى

سعر المانجو اليوم
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، استقرارًا ملحوظًا في سوق العبور لجملة الفاكهة والخضراوات.

يشار إلى أن عدد أصناف المانجو المطروحة في سوق الجملة يصل إلى 18 صنفًا.

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور، اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، وتشمل عدة أنواع هي العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، ألفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي، سنارة، بيض العجل، دبشة، كيت، وكنت؛ في السطور الآتية:

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوحت أسعار المانجو عويس بين 35 إلى 55 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوحت أسعار المانجو هندي من 27 إلى 37 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر كيلو المانجو اليوم في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 27 إلى 37 جنيهًا.
  2. تراوح سعر المانجو زبدية بين 28 و34 جنيهًا للكيلو.

سعر المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و25 جنيهًا.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 30 و40 جنيهًا.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر المانجو اليوم في سوق العبور اليوم

وعن باقي أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، فجاءت كالآتي: 

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

  1. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 40 و80 جنيهًا.
  2. تراوح سعر مانجو دبشة بين 15 و25 جنيهًا.
  3. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 28 و38 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر المانجو جولك بين 28 و38 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو السكري بين 20 و35 جنيهًا.
  3. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 15 و25 جنيهًا.

أسعار كيلو المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر المانجو سنارة بين 15 و25 جنيهًا.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 30 و35 جنيهًا.
  3. تراوح سعر مانجو تومي بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر مانجو كنت بين 20 و30 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر مانجو كيت بين 16 و30 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 30 و40 جنيهًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المانجو اسعار المانجو أسعار المانجو اليوم سعر المانجو سعر المانجو اليوم سعر مانجو عويس المانجو العويس سعر مانجو سوق العبور سعر المانجو فص سعر مانجو سكري سعر المانجو نعومي موقع فيتو فيتو سعر كيلو المانجو أسعار كيلو المانجو سعر كيلو مانجو أسعار كيلو مانجو

الأكثر قراءة

لو مش هلعب أساسي همشي، تفاصيل مشادة الشناوي مع محمد يوسف بعد جلوسه احتياطيا لـ شوبير

لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لأنغام

بيحرض على العنف والانحلال الأخلاقي، القبض على البلوجر لوشا في المقطم

تفحم 20 باكية ومحال و4 إصابات، حصيلة أولية مفجعة في حريق سور محطة مترو شبرا الخيمة

حالة الطقس اليوم الأحد، تحذير شديد من ذروة الموجة الحارة

بيهدد الشناوي، تعرف على تقييم مصطفى شوبير في مباراة الأهلي ومودرن سبورت

أول بيان من محافظة القليوبية عن حريق محال سور محطة مترو شبرا الخيمة

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 سنوات صناعي

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، 6 أصناف "على قد الإيد" والفص تتهاوى

3 التزامات على مراقبي الحسابات في البنوك وفق القانون

الكليات المتاحة وفق مؤشرات التنسيق لـ دبلوم صنايع 3 سنوات 2025

5 التزامات على المرخص له بممارسة أنشطة المخلفات وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 10 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 10 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads