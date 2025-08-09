محافظ الإسماعيلية يشهد منتدى الإسماعيلية الاقتصادي الأول للغرف التجارية (صور)

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، منتدى الإسماعيلية الاقتصادي الأول للغرف التجارية المصرية، والذي يقام بالقرية الأوليمبية بالإسماعيلية تزامنًا مع مهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الثالثة.

أبرز الحضور خلال المنتدي

وذلك بحضور أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، ريم صيام رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الإسكندرية، ولفيف من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات وسيدات وشباب الأعمال بالغرف التجارية.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

عرض ومناقشة عدد من الموضوعات

وخلال المنتدى تم عرض ومناقشة الفرص الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، حيث قام الدكتور محمد أبو نار المستشار الاقتصادي لمحافظ الإسماعيلية بتقديم عرض كامل لكافة الفرص الاستثمارية بالمحافظة والمميزات النسبية التي تمتلكها الإسماعيلية، بجانب شرح القوانين المنظمة للاستثمار بالمحافظة وتكفله من تسهيلات للمستثمرين.

وفي مستهل كلمته، قال اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، يسعدني أن أكون بينكم اليوم في هذا المنتدى الاقتصادي الهام، الذي يجمع نخبة من الخبراء ورواد الأعمال وصناع القرار، لبحث سبل تعزيز دور الغرف التجارية والمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

وأكد محافظ الإسماعيلية على الدعم الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة والعمل على تمكينها اقتصاديًّا وفي كافة المجالات حيث أعلن عام ٢٠١٧ عامًا للمرأة المصرية مؤكدًا على تبني هذه الرؤية بمحافظة الإسماعيلية.

مشيدًا بمجالس سيدات الأعمال وكذلك مجالس الشباب التي تعمل على تحويل التحديات إلى فرص عن طريق الابتكار والإبداع.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

مضيفًا، لقد كانت الغرف التجارية، منذ نشأتها قبل ما يقرب من قرن، حجر الزاوية في تنظيم وتطوير بيئة الأعمال، والعناية بالمصالح المشتركة للتجار، وتعزيز جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص، وهي اليوم ومع ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة، مطالَبة أكثر من أي وقت مضى بالقيام بدور فاعل في دعم خطط الدولة للتنمية، وتسهيل التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للاستثمار محليًا ودوليًا.

وأكد "أكرم"، يأتي المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية ليجسد رؤية عصرية لدور المرأة في الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز ريادة الأعمال النسائية، ودعم الإبداع والابتكار، وتوفير بيئة داعمة لاستدامة المشروعات التي تقودها السيدات، فضلًا عن المساهمة في بناء شبكة قوية من التشبيك المحلي والدولي تفتح أمامهن أسواقًا وفرصًا جديدة.

مضيفًا، أننا في محافظة الإسماعيلية نؤمن بأن تمكين المرأة اقتصاديًا، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، وتطوير مهارات رواد الأعمال، هي جميعها عناصر أساسية لتحقيق اقتصاد تنافسي قادر على النمو المستدام وخلق فرص عمل حقيقية.

مختتمًا، أن تكامل أدوار الغرف التجارية، والمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، هو الطريق الأمثل لتحقيق أهدافنا الوطنية في التنمية، وتحويل التحديات إلى فرص، والأفكار إلى إنجازات على أرض الواقع.

ومن جانبهم، وجه الحاضرين الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال والتسهيلات التي قدمتها محافظة الإسماعيلية لإقامة المنتدى، مشيدين بمهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الثالثة الذي أقيم بالأمس بالقرية الأوليمبية بالإسماعيلية.

وفي ختام المنتدى، قام أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، بإهداء درع الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية للواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تقديرًا لجهوده فى دفع عجلة الاستثمار الصناعي والزراعي والتجاري بمحافظة الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.