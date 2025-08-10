وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد لجنة الزخرفية الصناعية لمتابعة امتحانات الدور الثاني (صور)

تفقد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، لجنة مدرسة الزخرفية الثانوية الصناعية بنات، وذلك لمتابعة امتحانات الدور الثاني.

أبرز المرافقين خلال الجولة

وذلك برفقة محمود الكيلاني، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، وأحمد سيف، مدير أمن المديرية.

جانب من الجولة، فيتو

متابعة سير امتحانات الدور الثاني

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، علي سير الامتحان في مادة الفيزياء، كما طالب مسئوليّ اللجنة بتوفير الأجواء الهادئة للطلاب لأداء الامتحان بصورة مثالية.

جانب من الجولة، فيتو

جدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية قد انطلقت أمس السبت، وتستمر حتي يوم 19 من شهر أغسطس الجارى.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

تنظيم الملتقى الأول لريادة الأعمال

وعلى صعيد آخر نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة قناة السويس، ممثلة في إدارة تدريب أفراد المجتمع بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، الملتقى الأول لريادة الأعمال، وذلك في قاعة الفيديو كونفرانس بالجامعة، وبحضور ما يقرب من 150 مشاركًا.

جاء تنظيم هذا البرنامج التدريبي ضمن فعاليات مسابقة ريادة الأعمال التي تهدف إلى تأهيل الطلاب لفهم مبادئ البيزنس والتفكير الريادي، وتحفيزهم على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في حل مشكلات يومية بطريقة عملية قابلة للتنفيذ، فضلًا عن ترسيخ مفاهيم القيادة وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات حقيقية.

عدد المشاركين في الملتقى

شاركت في الملتقى أربعة عشر فريقًا من طلاب مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، كل فريق مكوّن من أربعة طلاب، وحملت الفرق أسماء تعكس روح الابتكار والطموح مثل: "حكاوي"، "هزار تقيل"، "مشيتك صح"، "Zayk"، "Glox"، "Golden Ticket"، "Lumera"، "Flora"، "Mindbox"، "Shafra"، "Medsy"، "Gifty"، "Hodna"، و"Seven Kings".

أبرز فعاليات الملتقى

وقدمت الفرق مشروعاتها التي تنوعت بين الجوانب التقنية والاجتماعية والتعليمية، متضمنة عرض الفكرة وآليات التنفيذ ودراسة الجدوى المالية وطرق التسويق سواء عبر المنصات الرقمية أو القنوات التقليدية.

وتولّت لجنة التحكيم المكوّنة من نخبة من المتخصصين تقييم المشروعات على مدار ست ساعات ونصف، حيث ضمّت اللجنة كل من: الدكتورة هدى يسري عبد الله، أستاذ مساعد بكلية الطب ومدير وحدة البيولوجيا الجزيئية، والدكتور أحمد محمود شحاتة، رئيس قسم الميكاترونيكس بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا، والدكتور زكريا زكريا حسن، مدرس بقسم الاتصالات ورئيس لجنة الندوات والمؤتمرات بالكلية المصرية الصينية.

تميّز الملتقى بالتفاعل الكبير من الطلاب الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة، مؤكدين على أهمية هذه التجربة في توسيع مداركهم وتطوير مهاراتهم، وتمنوا استمرار مثل هذه الفعاليات داخل رحاب جامعة قناة السويس.

