الأحد 10 أغسطس 2025
رياضة

التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان وتشيلسي وديا

أعلن فريقا تشيلسي وميلان عن تشكيل فريقيهما للمباراة الودية، المقرر أن تجمع بين الفريقين مساء اليوم، ضمن استعدادتهما لانطلاق منافسات الموسم الجديد. 

ويستضيف فريق تشيلسي، في الخامسة مساء اليوم الأحد، نظيره ميلان الإيطالي على ملعب ستامفورد بريدج.

تشكيل ميلان أمام تشيلسي

تشكيل تشيلسي أمام ميلان

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: كوكوريا، تشالوباه، توسين، جيمس.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو.

خط الوسط المهاجم: جيتنز، بالمر، نيتو.

خط الهجوم: جواو بيدرو.

