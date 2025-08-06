الأربعاء 06 أغسطس 2025
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رياضة

رسميا، لاعب تشيلسي ينتقل إلى إيفرتون لمدة 5 مواسم

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

في إطار سياسة نادي تشيلسي الإنجليزي في التخلص من لاعبيه الزائدين عن الحاجة هذا الصيف، رحل  كيرنان ديوسبيري هال إلى فريق إيفرتون، بشكل رسمي، اليوم الأربعاء.

إيفرتون يتعاقد مع كيرنان هال لاعب تشيلسي 

وأعلن  إيفرتون في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، تعاقد النادي مع ديوسبيري هال، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

لكن موقع "ذي أتلتيك" أفاد بأن الصفقة كلفت إيفرتون 25 مليون جنيه إسترليني، ضمن عقد لمدة 5 سنوات.

وبات صاحب الـ26 عاما خامس صفقات إيفرتون هذا الصيف، لينضم إلى الوافدين الجدد رفقة تشارلي ألكاراز، ثييرنو باري، مارك ترافيرز وآدم أزنو.

وأمضى اللاعب الإنجليزي موسما واحدا بقميص البلوز، بعد انضمامه للفريق من ليستر سيتي العام الماضي، ليشارك في 36 مباراة بمختلف البطولات.

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