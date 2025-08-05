أرقام جيدة للبرازيلي ويليان موهبة تشيلسي الواعدة

تمكن تشيلسي من الحصول على دعم إضافي في خط الهجوم، حيث انضم إليه إستيفاو ويليان الجناح البرازيلي.

إعارة ويليان لبالميراس البرازيلي

وكان البلوز تعاقدوا مع إستيفاو -18 عامًا- في العام الماضي، لكنه استمر معارًا ضمن صفوف ناديه بالميراس، حتى وصل اليوم إلى لندن ليكون جزءًا من بطل العالم.

Welcome to the World Champions, Estevao! ✨🇧🇷 pic.twitter.com/XzS6yjKEo3 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2025

أرقام ويليان مع بالميراس

وينشط إستيفاو ويليان في مركز الجناح الأيمن، وتمكن من أن يترك بصمة جيدة مع بالميراس، حيث أكد موقع ترانسفير ماركت أنه شارك في 83 مباراة بكل البطولات، قدم خلالها 42 مساهمة تهديفية، بتسجيل 27 هدفًا، وتقديم 15 تمريرة حاسمة.

فيما، أكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، أن نادي تشيلسي يرغب في بيع ثلاثة لاعبين لتقليص لاعبي الفريق بالميركاتو الصيفي الجاري.

وأفاد رومانو أن نادي بوروسيا دويتشلاند يستعد لضم أحد هؤلاء اللاعبين.

وبحسب التقارير، سيتم انتقال أوجوتشوكو لاعب تشيلسي البالغ من العمر 21 عامًا إلى نادي بيرنلي مقابل ما يقرب من 30 مليون يورو، في حين أن تشوكويميكا الذي لعب لفريق بوروسيا دورتموند، على سبيل الإعارة إلى الموسم الماضي، يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا قد أقنع المسؤولين، وقد يحصل بوروسيا دورتموند على خدمات لاعب خط الوسط مقابل 25 مليون يورو.

ويأمل البلوز في تحقيق عائد إجمالي يبلغ حوالي 85 مليون يورو.

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