ميلان يتحرك للتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن نادي ميلان أرسل وفدًا رسميًا إلى إنجلترا لبدء المفاوضات مع مانشستر يونايتد، بشأن صفقة محتملة لضم المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، لاعب أتالانتا السابق.

وتزايدت احتمالات رحيل هويلوند عن "أولد ترافورد" هذا الصيف، خاصة مع اقتراب مانشستر يونايتد من التعاقد مع مهاجم لايبزيج بنيامين سيسكو.

يواصل ميلان نشاطه القوي خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع عدة لاعبين أبرزهم: أردون جاشاري، لوكا مودريتش، سامويلي ريتشي، بيرفيس إستوبينيان، وبيترو تيراشيانو، إلى جانب اقترابه من ضم زاكاري أتكيامي.

ميلان يسعى لضم هويلوند

ويبحث النادي الإيطالي عن مهاجم صريح جديد لتعزيز الخط الأمامي، ومنافسة المهاجم المكسيكي سانتياجو خيمينيز.

ورغم أن مهاجم يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش كان الخيار الأول، فإن الاتجاه الحالي داخل ميلان يميل نحو هويلوند، الذي أصبح هدفًا أكثر واقعية وفقًا لآخر التطورات.

وعلى الرغم من أن صفقة هويلوند قد تكون أعلى تكلفة من فلاهوفيتش، فإن ميلان يعتبر أن الاتفاق على الشروط الشخصية سيكون أسهل، خاصة أن راتب اللاعب الدنماركي لا يتجاوز 3 ملايين يورو سنويًا، مقابل راتب يفوق 12 مليونًا يتقاضاه فلاهوفيتش.

طلبات مانشستر يونايتد لبيع هويلوند

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، حدد مانشستر يونايتد مبلغًا يتراوح بين 30 و35 مليون يورو للاستغناء عن هويلوند، في المقابل، يفضّل ميلان التفاوض على صفقة إعارة أولية مع خيار الشراء.

ومن المتوقع أن ينضم وفد موسّع من النادي الإيطالي إلى الوفد الحالي نهاية الأسبوع، بالتزامن مع وجود الفريق في إنجلترا لخوض مباراتين وديتين ضد ليدز يونايتد وتشيلسي.

