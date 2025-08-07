الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميلان يتحرك للتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

كشفت  تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن نادي ميلان أرسل وفدًا رسميًا إلى إنجلترا لبدء المفاوضات مع مانشستر يونايتد، بشأن صفقة محتملة لضم المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، لاعب أتالانتا السابق.

وتزايدت احتمالات رحيل هويلوند عن "أولد ترافورد" هذا الصيف، خاصة مع اقتراب مانشستر يونايتد من التعاقد مع مهاجم لايبزيج بنيامين سيسكو.
يواصل ميلان نشاطه القوي خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع عدة لاعبين أبرزهم: أردون جاشاري، لوكا مودريتش، سامويلي ريتشي، بيرفيس إستوبينيان، وبيترو تيراشيانو، إلى جانب اقترابه من ضم زاكاري أتكيامي.

ميلان يسعى لضم هويلوند

ويبحث النادي الإيطالي عن مهاجم صريح جديد لتعزيز الخط الأمامي، ومنافسة المهاجم المكسيكي سانتياجو خيمينيز.

ورغم أن مهاجم يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش كان الخيار الأول، فإن الاتجاه الحالي داخل ميلان يميل نحو هويلوند، الذي أصبح هدفًا أكثر واقعية وفقًا لآخر التطورات.

وعلى الرغم من أن صفقة هويلوند قد تكون أعلى تكلفة من فلاهوفيتش، فإن ميلان يعتبر أن الاتفاق على الشروط الشخصية سيكون أسهل، خاصة أن راتب اللاعب الدنماركي لا يتجاوز 3 ملايين يورو سنويًا، مقابل راتب يفوق 12 مليونًا يتقاضاه فلاهوفيتش.

طلبات مانشستر يونايتد لبيع هويلوند

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، حدد مانشستر يونايتد مبلغًا يتراوح بين 30 و35 مليون يورو للاستغناء عن هويلوند، في المقابل، يفضّل ميلان التفاوض على صفقة إعارة أولية مع خيار الشراء.

ومن المتوقع أن ينضم وفد موسّع من النادي الإيطالي إلى الوفد الحالي نهاية الأسبوع، بالتزامن مع وجود الفريق في إنجلترا لخوض مباراتين وديتين ضد ليدز يونايتد وتشيلسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميلان نادي ميلان مانشستر يونايتد هويلوند راسموس هويلوند

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق للتعاقد مع سيسكو مهاجم لايبزيج

مانشستر يونايتد يحسم صفقة سيسكو اليوم

أردون جاشاري يصل ميلان للخضوع للكشف الطبي (فيديو)

مودريتش يصل إلى ميلان لإجراء اختبارات بدنية (فيديو)

الأكثر قراءة

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026/2025

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025، الحدود الدنيا 74% للطب و64% للهندسة

رسالة لاذعة من ساويرس ردا على أكاديمي كويتي طالب ببيع الأهرامات

بعد القبض عليها في المصيف، إخلاء سبيل أم عمر فراولة بكفالة مالية من نيابة الإسكندرية

الحد الأدنى لكليات الطب بالجامعات الأهلية والخاصة 2025

بعد تأجيله، الحكومة تكشف سبب اختيار 1 نوفمبر موعدًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

ترامب يوجه رسالة لدول الشرق الأوسط: أريد منكم جميعا التطبيع مع إسرائيل

خدمات

المزيد

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، كليات تقبل من 52% بالجامعات الخاصة والأهلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقتها بالقدرة على مواجهة الصعوبات

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح سبب نزول الآية 11 من سورة التغابن

من قصص القرأن الكريم.. لهذه الأسباب قرروا سجن يوسف عليه السلام رغم تأكدهم من براءته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads