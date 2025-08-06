أردون جاشاري يصل ميلان للخضوع للكشف الطبي (فيديو)

وصل أردون جاشاري لاعب بروج البلجيكي السابق، إلى نادي ميلان الإيطالي للخضوع للكشف الطبي بعد الانضمام إلى الروسونيري رسميا.

وفقًا لموقع Calciomercato.com، تم قبول العرض الأخير من ميلان، الذي بلغ 33.5 مليون يورو بالإضافة إلى 4.5 مليون يورو كمكافآت (أي ما مجموعه 38 مليون يورو).

Eccolo Ardon #Jashari per le visite mediche con il #Milan alla clinica La Madonnina 🔴⚫



È iniziato il suo primo giorno da milanista! pic.twitter.com/kEa1ELikpL — Radio Rossonera (@RadioRossonera) August 6, 2025

لاعب الوسط الدفاعي السويسري البالغ من العمر 23 عامًا، والذي انضم إلى بروج البلجيكي الصيف الماضي قادمًا من إف سي لوسيرن مقابل 6 ملايين يورو، فرض نفسه سريعًا في التشكيلة حيث خاض 35 مباراة في الدوري، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ورغم اهتمام أندية كبرى مثل تشيلسي وليفركوزن، اختار جاشاري في النهاية ميلان، حيث توصل بالفعل إلى اتفاق على عقد لمدة خمس سنوات بقيمة 2.5 مليون يورو صافية في الموسم الواحد.

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