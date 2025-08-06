أردون جاشاري يصل ميلان للخضوع للكشف الطبي (فيديو)
وصل أردون جاشاري لاعب بروج البلجيكي السابق، إلى نادي ميلان الإيطالي للخضوع للكشف الطبي بعد الانضمام إلى الروسونيري رسميا.
وفقًا لموقع Calciomercato.com، تم قبول العرض الأخير من ميلان، الذي بلغ 33.5 مليون يورو بالإضافة إلى 4.5 مليون يورو كمكافآت (أي ما مجموعه 38 مليون يورو).
لاعب الوسط الدفاعي السويسري البالغ من العمر 23 عامًا، والذي انضم إلى بروج البلجيكي الصيف الماضي قادمًا من إف سي لوسيرن مقابل 6 ملايين يورو، فرض نفسه سريعًا في التشكيلة حيث خاض 35 مباراة في الدوري، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.
ورغم اهتمام أندية كبرى مثل تشيلسي وليفركوزن، اختار جاشاري في النهاية ميلان، حيث توصل بالفعل إلى اتفاق على عقد لمدة خمس سنوات بقيمة 2.5 مليون يورو صافية في الموسم الواحد.
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