الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شاب يطعن شقيقه ويصيبه بجروح خطيرة في الدقهلية

شهدت مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، واقعة اعتداء شاب على شقيقه بعدة طعنات في الصدر بسلاح أبيض، إثر مشادة كلامية بينهما داخل منزل الأسرة بمنطقة البر الثاني، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

شاب يطعن شقيق بسبب مشادة كلامية بينهم بالدقهلية
 

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من  مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المطرية المركزي بوصول محمود محمد عبده القطان، 30 عامًا، مصابًا بجرح شبه نافذ في الصدر، إثر تعدي عليه.

مشادة كلامية بين الشقيقين

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين نشوب مشادة كلامية بين الشقيقين، وجاري نقل المصاب إلى المستشفى الدولي بالمنصورة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت  جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

