شاب يطعن شقيقه ويصيبه بجروح خطيرة في الدقهلية

شهدت مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، واقعة اعتداء شاب على شقيقه بعدة طعنات في الصدر بسلاح أبيض، إثر مشادة كلامية بينهما داخل منزل الأسرة بمنطقة البر الثاني، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

شاب يطعن شقيق بسبب مشادة كلامية بينهم بالدقهلية



تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المطرية المركزي بوصول محمود محمد عبده القطان، 30 عامًا، مصابًا بجرح شبه نافذ في الصدر، إثر تعدي عليه.

مشادة كلامية بين الشقيقين

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين نشوب مشادة كلامية بين الشقيقين، وجاري نقل المصاب إلى المستشفى الدولي بالمنصورة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.