الأحد 10 أغسطس 2025
محافظ الدقهلية: حملاتنا مستمرة على المخابز ولن نتهاون في جودة الخبز المدعم

كلّف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة بمكتبه، بتشكيل لجنة تفتيش مفاجئة على عدد من المخابز بنطاق مركز ومدينة ميت غمر، شملت مخابز قرى دماص وسنفا وأوليلة وسنتماي، لضمان جودة رغيف الخبز المدعم وضبط أي مخالفات تمس حقوق المواطنين.

حملات على المخابز بميت غمر 

جاء ذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تم رصدها من قبل فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي.

 

فريق الرصد بالمركز الإعلامي يعمل على مدار 24 ساعة

وأوضح "مرزوق"، أن فريق الرصد بالمركز الإعلامي يعمل على مدار 24 ساعة لرصد الشكاوى والتحقق منها فورًا، وتحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن التفاعل السريع مع الشكاوى يترجم التزام المحافظة بخدمة المواطن وحماية مصالحه.

المرور على 16 مخبزًا

وقامت اللجنة برئاسة  محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بمكتب المحافظ، وعضوية الدكتور إسماعيل تركي والدكتور أحمد العيسوي من مفتشي مديرية التموين، بالمرور على 16 مخبزًا، وتم اكتشاف مخالفات في 6 مخابز، حيث تم تحرير محاضر نقص وزن تراوحت قيمته بين 10 و19 جرامًا في الرغيف الواحد، مما يعد استغلالًا للمواطنين ومخالفة صريحة لقوانين التموين.

إلى جانب محضرين للتصرف في كميات من الدقيق المدعم، ومحضر لعدم مطابقة الخبز للمواصفات القياسية، ومحضر آخر لعدم وجود قائمة بيانات.

جودة رغيف الخبز خط أحمر

وأكد " المحافظ " أن الحملات الرقابية على المخابز ستستمر بشكل مفاجئ ودوري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين، مشددًا على أن جودة رغيف الخبز خط أحمر، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم وفق القانون.

إحصائيًا: أوضحت نتائج الحملة أن 37.5% من المخابز التي تم المرور عليها ارتكبت مخالفات، في حين التزمت 62.5% بالمواصفات والمعايير المقررة، وهو ما يعكس فعالية الرقابة وأهمية استمرار الحملات لضمان وصول الخبز المدعم بجودة عالية إلى المواطنين.

