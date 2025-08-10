مارفل تطرح مشهدا جديدا من فيلم The Fantastic Four: First Steps

طرحت استديوهات مارفل، مشهد جديد من أحداث فيلم The Fantastic Four First Steps، الذي يعرض حاليا في صالات السينما، وذلك في محاولة منها لزيادة إيرادات الفيلم.

ووصلت مدة المشهد الجديد من فيلم The Fantastic Four، لـدقيقة و٤ ثواني، شهدت تقديم الطفل الخارق للمواطنين.

In this clip from The Fantastic Four: First Steps, Susan Storm pleads a message of humility and family when the fate of their world hangs in the balance. pic.twitter.com/UukyF5CNRS — IGN (@IGN) August 8, 2025

انخفضت إيرادات فيلم مارفل الجديد The Fantastic Four First Steps، بنسبة 80% عن إيراداته في يوم الافتتاح.

وحقق فيلم Fantastic Four، إيرادات بلغت 11.7 مليون دولار محليًا يوم الجمعة، ويُرجَّح أن يفشل الفيلم في الوصول إلى توقعات الأسبوع الثاني في شباك التذاكر.

تقييم فيلم Fantastic Four يرتفع لـ 92% على موقع Rotten Tomatoes

وارتفع تقييم فيلم ذا فانتساتك 4 - The Fantastic Four: First Steps ، لـ ـ 92% على موقع التقييمات الأشهر حول العالم Rotten Tomatoes، وذلك بعد عرضه رسميا في صالات السينما.

كما حصل فيلم مارفل المرتقب ذا فانتساتك 4 - The Fantastic Four: First Steps - على العديد من الآراء، والتقييمات الأولية الإيجابية من قبل النقاد.

ووصف النقاد فيلم The Fantastic Four: First Steps، بالعاطفي، والمذهل بصريًا، مشيرين إلى أن استخدام المؤثرات البصرية والسمعية، هو الأفضل في آخر السنوات لاستديوهات مارفل.

وذكر النقاد، أن الممثلة فانيسا كيربي، سرقت الأضواء، وكانت الأفضل من ناحية الأداء التمثيلي في الفيلم.

The Fantastic Four First Steps يحتوي على مشهدين بعد تتر النهاية

فيما أعلنت استديوهات مارفل، أن فيلمها الجديد The Fantastic Four First Steps، سيحتوي على مشهدين لما بعد تتر النهاية، علي غرار معظم أفلام مارفل.

وأوضحت استديوهات مارفل، عبر موقعها الرسمي، أن مشهدي فيلم Fantastic Four، سيكونان أهم مشهدي تتر نهاية في جميع أعمال “ساغا المالتيڤرس”، لأنهما سيمهدان بشكل مباشر لأحداث فيلمي AvengersDoomsday، وAvengersSecretWars.

مخرج The Fantastic Four First Steps: اختيار ممثل شخصية ريد ريتشاردز أصعب ما واجهني

فيما كشف مات شاكمان مخرج فيلم The Fantastic Four First Steps، عن أصعب قرار اتخذه خلال تحضيره للفيلم.

وأوضح شاكمان، في تصريحات صحفية، أن اختيار ممثل شخصية ريد ريتشاردز كان أصعب ما في الأمر، قائلا: "ينتقل من كونه عالمًا غريب الأطوار محبوسًا في المختبر، إلى زوج وأب مستعد لفعل أي شيء لحماية عائلته، ثم إلى الرجل الذي يقود المنتقمين. أدركتُ أن النسخة التي نبنيها يجب أن تحتوي على كل هذه العناصر".

سيو ستورم قائدة فريق Fantastic Four في النسخة الجديدة للفيلم

وذكرت تقارير صحفية، أن شخصية البطلة الخارقة سيو ستورم، ستكون هي قائدة الفريق خلال أحداث فيلم The Fantastic Four: First Steps، بنسخته الجديدة، عكس النسخة القديمة التي كان فيها قائد الفريق هو مستر Fantastic.

وقال المنتج التنفيذي جرانت كيرتس في تصريحات صحفية: "إذا عدت إلى القصص المصورة، ستدرك أن سيو ستورم هي فعليًا قائدة فريق Fantastic Four، لأنه من دونها ينهار كل شيء".

مات شاكمان: استخدمنا صخرة حقيقية في تصوير مشاهد شخصية The Thing

كشف المخرج مات شاكمان، أن فريق عمل فيلم مارفل الجديد The Fantastic Four: First Steps"، استخدموا صخرة حقيقية كنموذج مرجعي لشخصية البطل الخارق"The Thing".

وقال شاكمان في تصريحات صحفية: "ذهبنا إلى الصحراء، ووجدنا صخرة تبدو تمامًا كما تخيلنا شكل شخصية "The Thing"، واستخدمنا الصخرة في تصوير كل مشهد تظهر فيه الشخصية، تحت جميع ظروف الإضاءة المختلفة، ثم استخدمنا هذه الصور كنموذج في المؤثرات البصرية لبناء الشخصية الرقمية في الفيلم".

شخصية The Thing

وذكرت استديوهات مارفل، أن مدة تشغيل فيلم The Fantastic Four: First Steps، تبلغ 130 دقيقة.

فيلم The Fantastic Four First Steps يخضع لعمليات إعادة تصوير

وكشفت تقارير صحفية، أن فيلم مارفل، The Fantastic Four First Steps، خضع لعمليات إعادة تصوير.

وأوضحت التقارير، أن سبب إعادة تصوير عدد من مشاهد فيلم The Fantastic Four First Steps، يعود لتصحيح بعض المشاهد السينمائية به، وليس لتغيير أي شيء في حبكة الفيلم، حيث يرى رؤساء شركة ديزني، بأنه أحد أفضل أعمال أستديوهات مارڤل على الإطلاق.

وأقامت استديوهات مارڤل، حدثًا خاصًا، في ولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية، لعرض إعلان فيلم The Fantastic Four First Steps، تواجد فيه كلا من الممثلين "بيدرو باسكال" و"فانيسا كيربي".

